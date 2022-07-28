ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола

Синод направил специальное письмо, в котором предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал патриарха Варфоломея осудить доктрину "русского мира". Он попросил признать ее еретической, а Кирилла лишить престола.

"Важно понимать, что идеология современной русской православной церкви содержит угрозу не только для Украины, но и для всего православного мира... Мы призываем Ваше Святейшество и Предстоятелей Поместных Православных Церквей как можно быстрее рассмотреть деятельность патриарха Кирилла", - говорится в сообщении.

По его словам, моральная ответственность за совершенные преступления лежит не только на российских военных, но и на их наставниках.

Епифаний считает, что "отрицание свободы целых народов сочетается в мировоззрении патриарха Кирилла и его единомышленников с расистской по своему духу теории".