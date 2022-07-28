ПЦУ просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу

Синод направив спеціальний лист, в якому предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав патріарха Варфоломія засудити доктрину "русского мира". Він попросив визнати її єретичною, а Кирила позбавити престолу.

"Важливо розуміти, що ідеологія сучасної російської православної церкви містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу... Ми закликаємо Вашу Всесвятість та Предстоятелів Помісних Православних Церков якнайшвидше розглянути діяльність патріарха Кирила", - йдеться у повідомленні.

За його словами, моральна відповідальність за скоєні злочини лежить не тільки на російських військових, але й на їхніх наставниках.

Епіфаній вважає, що "заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді патріарха Кирила та його однодумців з расистською за своїм духом теорією".