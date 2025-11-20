ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

ПЦУ нагадала про велике свято на початку Різдвяного посту: що важливо зробити завтра

Четвер 20 листопада 2025 13:54
UA EN RU
ПЦУ нагадала про велике свято на початку Різдвяного посту: що важливо зробити завтра Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці за чинним церковним календарем ПЦУ буде завтра (фото: uapc.te.ua)
Автор: Ірина Костенко

Вже завтра, 21 листопада, українці відзначатимуть велике церковне свято - Введення в храм Пресвятої Богородиці (знане у народі також як Третя Пречиста).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Чим важливе завтрашнє свято для кожного

У ПЦУ розповіли, що Введення в храм Пресвятої Богородиці - єдине свято (з-поміж усіх Богородичних свят), яке "висвітлює нам дитинство Божої Матері".

Воно нагадує вірянам про сповнення обітниці праведних батьків Діви Марії.

"Коли вони свою довгоочікувану та вимолену Донечку ще малою дівчинкою віддали на виховання до храму, як і обіцяли Господу", - пояснили українцям.

Уточнюється, що Діва Марія виконанням цієї обітниці - через життя та зростання при храмі - здійснювала духовне приготування до тієї місії, про яку сама ще не знала.

"Але яку передбачив для Неї Бог - стати Матір'ю для Спасителя світу", - наголосили у ПЦУ.

Зазначається, що саме тому це свято відзначають на початку багатоденного Різдвяного посту.

"Воно духовно підводить нас до відзначення події Різдва Христового", - додали у ПЦУ.

ПЦУ нагадала про велике свято на початку Різдвяного посту: що важливо зробити завтраВведення в храм Пресвятої Богородиці підводить вірян до Різдва (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці

Українцям повідомили, що Введення в храм Пресвятої Богородиці - велике дванадесяте свято, яке має:

  • один день передсвята (сьогоднішній);
  • чотири дні післясвята.

Тобто віддання свята (його завершення) - 25 листопада.

У ПЦУ розповіли також, що вже сьогодні - напередодні свята Введення - у храмах буде звершуватись бдіння.

А завтра - в день свята - відбудеться урочиста Божественна літургія.

При цьому священнослужителі будуть убрані в облачення синього або блакитного кольорів (як і в інші Богородичні свята).

"І вже починаючи зі святкових богослужінь з нагоди свята Введення, у храмах починають лунати різдвяні піснеспіви", - зауважили у ПЦУ.

Насамкінець українцям порадили:

  • долучатися до святкових богослужінь;
  • прославляти Пресвяту Богородицю - нашу найбільшу Заступницю і Молитовницю.

ПЦУ нагадала про велике свято на початку Різдвяного посту: що важливо зробити завтраПублікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, ким були земні дідусь і бабуся Ісуса Христа, а також що відомо про чудо народження Діви Марії.

Тим часом ПЦУ пояснила батькам, коли насправді потрібно хрестити дитину - немовлям чи у свідомому віці.

Читайте також, чим особливий Різдвяний піст і як потрібно поводитись у цей період кожному українцю (в тому числі дітям, вагітним, військовослужбовцям або хворим людям).

Читайте РБК-Україна в Google News
Різдво ПЦУ Святая Мария ритуалы Церковний календар Свята Традиції Піст Вірування
Новини
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті