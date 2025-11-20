ПЦУ нагадала про велике свято на початку Різдвяного посту: що важливо зробити завтра

Вже завтра, 21 листопада, українці відзначатимуть велике церковне свято - Введення в храм Пресвятої Богородиці (знане у народі також як Третя Пречиста).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Чим важливе завтрашнє свято для кожного

У ПЦУ розповіли, що Введення в храм Пресвятої Богородиці - єдине свято (з-поміж усіх Богородичних свят), яке "висвітлює нам дитинство Божої Матері".

Воно нагадує вірянам про сповнення обітниці праведних батьків Діви Марії.

"Коли вони свою довгоочікувану та вимолену Донечку ще малою дівчинкою віддали на виховання до храму, як і обіцяли Господу", - пояснили українцям.

Уточнюється, що Діва Марія виконанням цієї обітниці - через життя та зростання при храмі - здійснювала духовне приготування до тієї місії, про яку сама ще не знала.

"Але яку передбачив для Неї Бог - стати Матір'ю для Спасителя світу", - наголосили у ПЦУ.

Зазначається, що саме тому це свято відзначають на початку багатоденного Різдвяного посту.

"Воно духовно підводить нас до відзначення події Різдва Христового", - додали у ПЦУ.

Введення в храм Пресвятої Богородиці підводить вірян до Різдва (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці

Українцям повідомили, що Введення в храм Пресвятої Богородиці - велике дванадесяте свято, яке має:

один день передсвята (сьогоднішній);

чотири дні післясвята.

Тобто віддання свята (його завершення) - 25 листопада.

У ПЦУ розповіли також, що вже сьогодні - напередодні свята Введення - у храмах буде звершуватись бдіння.

А завтра - в день свята - відбудеться урочиста Божественна літургія.

При цьому священнослужителі будуть убрані в облачення синього або блакитного кольорів (як і в інші Богородичні свята).

"І вже починаючи зі святкових богослужінь з нагоди свята Введення, у храмах починають лунати різдвяні піснеспіви", - зауважили у ПЦУ.

Насамкінець українцям порадили:

долучатися до святкових богослужінь;

прославляти Пресвяту Богородицю - нашу найбільшу Заступницю і Молитовницю.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)