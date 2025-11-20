ПЦУ напомнила о большом празднике в начале Рождественского поста: что важно сделать завтра
Уже завтра, 21 ноября, украинцы будут отмечать большой церковный праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы (известное в народе также как Третья Пречистая).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Чем важен завтрашний праздник для каждого
В ПЦУ рассказали, что Введение во храм Пресвятой Богородицы - единственный праздник (среди всех Богородичных праздников), который "освещает нам детство Божьей Матери".
Он напоминает верующим об исполнении обета праведных родителей Девы Марии.
"Когда они свою долгожданную и вымоленную Доченьку еще маленькой девочкой отдали на воспитание в храм, как и обещали Господу", - объяснили украинцам.
Уточняется, что Дева Мария выполнением этого обета - через жизнь и рост при храме - осуществляла духовное приготовление к той миссии, о которой сама еще не знала.
"Но которую предусмотрел для Нее Бог - стать Матерью для Спасителя мира", - подчеркнули в ПЦУ.
Отмечается, что именно поэтому этот праздник отмечают в начале многодневного Рождественского поста.
"Он духовно подводит нас к празднованию события Рождества Христова", - добавили в ПЦУ.
Введение во храм Пресвятой Богородицы подводит верующих к Рождеству (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Как отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
Украинцам сообщили, что Введение во храм Пресвятой Богородицы - великий двунадесятый праздник, который имеет:
- один день предпразднства (сегодняшний);
- четыре дня попразднства.
То есть отдание праздника (его завершение) - 25 ноября.
В ПЦУ рассказали также, что уже сегодня - накануне праздника Введения - в храмах будет совершаться бдение.
А завтра - в день праздника - состоится торжественная Божественная литургия.
При этом священнослужители будут одеты в облачения синего или голубого цветов (как и в другие Богородичные праздники).
"И уже начиная с праздничных богослужений по случаю праздника Введения, в храмах начинают звучать рождественские песнопения", - отметили в ПЦУ.
В завершение украинцам посоветовали:
- участвовать в праздничных богослужениях;
- прославлять Пресвятую Богородицу - нашу самую большую Заступницу и Молитвенницу.
Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, кем были земные дедушка и бабушка Иисуса Христа, а также что известно о чуде рождения Девы Марии.
Тем временем ПЦУ объяснила родителям, когда на самом деле нужно крестить ребенка - младенцем или в сознательном возрасте.
Читайте также, чем особенный Рождественский пост и как нужно вести себя в этот период каждому украинцу (в том числе детям, беременным, военнослужащим или больным людям).