ПЦУ напомнила о большом празднике в начале Рождественского поста: что важно сделать завтра

Четверг 20 ноября 2025 13:54
ПЦУ напомнила о большом празднике в начале Рождественского поста: что важно сделать завтра Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы по действующему церковному календарю ПЦУ будет завтра (фото: uapc.te.ua)
Автор: Ирина Костенко

Уже завтра, 21 ноября, украинцы будут отмечать большой церковный праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы (известное в народе также как Третья Пречистая).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Чем важен завтрашний праздник для каждого

В ПЦУ рассказали, что Введение во храм Пресвятой Богородицы - единственный праздник (среди всех Богородичных праздников), который "освещает нам детство Божьей Матери".

Он напоминает верующим об исполнении обета праведных родителей Девы Марии.

"Когда они свою долгожданную и вымоленную Доченьку еще маленькой девочкой отдали на воспитание в храм, как и обещали Господу", - объяснили украинцам.

Уточняется, что Дева Мария выполнением этого обета - через жизнь и рост при храме - осуществляла духовное приготовление к той миссии, о которой сама еще не знала.

"Но которую предусмотрел для Нее Бог - стать Матерью для Спасителя мира", - подчеркнули в ПЦУ.

Отмечается, что именно поэтому этот праздник отмечают в начале многодневного Рождественского поста.

"Он духовно подводит нас к празднованию события Рождества Христова", - добавили в ПЦУ.

ПЦУ напомнила о большом празднике в начале Рождественского поста: что важно сделать завтраВведение во храм Пресвятой Богородицы подводит верующих к Рождеству (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Как отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Украинцам сообщили, что Введение во храм Пресвятой Богородицы - великий двунадесятый праздник, который имеет:

  • один день предпразднства (сегодняшний);
  • четыре дня попразднства.

То есть отдание праздника (его завершение) - 25 ноября.

В ПЦУ рассказали также, что уже сегодня - накануне праздника Введения - в храмах будет совершаться бдение.

А завтра - в день праздника - состоится торжественная Божественная литургия.

При этом священнослужители будут одеты в облачения синего или голубого цветов (как и в другие Богородичные праздники).

"И уже начиная с праздничных богослужений по случаю праздника Введения, в храмах начинают звучать рождественские песнопения", - отметили в ПЦУ.

В завершение украинцам посоветовали:

  • участвовать в праздничных богослужениях;
  • прославлять Пресвятую Богородицу - нашу самую большую Заступницу и Молитвенницу.

ПЦУ напомнила о большом празднике в начале Рождественского поста: что важно сделать завтраПубликация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее мы рассказывали, кем были земные дедушка и бабушка Иисуса Христа, а также что известно о чуде рождения Девы Марии.

Тем временем ПЦУ объяснила родителям, когда на самом деле нужно крестить ребенка - младенцем или в сознательном возрасте.

Читайте также, чем особенный Рождественский пост и как нужно вести себя в этот период каждому украинцу (в том числе детям, беременным, военнослужащим или больным людям).

