"Птахи Мадяра" за ніч відвідали 4 газові станції в Криму

Газова інфраструктура Криму

9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади СБС уразив три газові компресорні станції в населених пунктах Журавлівка, Ароматне та Ключі. Ще одну ГКС – у селі Лохівка – уразив 1-й оперативний центр СБС.

Міст через Генічеську протоку

427-ма бригада СБС "Рарог" атакувала автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області.

Логістика та техніка

Одночасно СБС уразили низку логістичних цілей на окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей:

рейдовий буксир у Скадовську;

2 паливозаправники в Дмитрівці та Чаплинці;

важкий тягач БАЗ-6403 у Ключовому;

2 бронемашини, зокрема "Тайфун-К" у Луганській області;

понад 7 одиниць логістичного транспорту в Криму, Херсонщині та Донеччині.

В операції були задіяні три бригади СБС: 414-та "Птахи Мадяра", 20-та "К-2" та 427-ма "Рарог".