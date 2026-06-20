"Птахи Мадяра" за ніч відвідали 4 газові станції в Криму

Сили безпілотних систем вночі 20 червня завдали масованого удару по газовій інфраструктурі Криму, мосту через Генічеську протоку та об'єктах паливної і військової логістики на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира СБС Роберта Бровді "Мадяра".
9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади СБС уразив три газові компресорні станції в населених пунктах Журавлівка, Ароматне та Ключі. Ще одну ГКС – у селі Лохівка – уразив 1-й оперативний центр СБС.
427-ма бригада СБС "Рарог" атакувала автомобільний міст через Генічеську протоку в Херсонській області.
Одночасно СБС уразили низку логістичних цілей на окупованих територіях Херсонської, Донецької та Луганської областей:
В операції були задіяні три бригади СБС: 414-та "Птахи Мадяра", 20-та "К-2" та 427-ма "Рарог".
Нагадаємо, СБС систематично атакують інфраструктуру та логістику ворога на окупованих територіях.
Тиждень тому "Птахи Мадяра" зупинили роботу заводу "Кримський титан" в Армянську, а раніше уразили газосховище та логістичні об'єкти ворога в Донецькій області.
У листопаді 2025 року 414-та бригада атакувала Перекопський бромний завод та магістральну підстанцію в Криму.