"Птицы Мадяра" за ночь посетили 4 газовые станции в Крыму

Напомним, СБС систематически наносит удары по инфраструктуре и логистике противника на оккупированных территориях.

Неделю назад "Птицы Мадяра" остановили работу завода "Крымский титан" в Армянске, а ранее нанесли удар по газохранилищу и логистическим объектам противника в Донецкой области.

В ноябре 2025 года 414-я бригада атаковала Перекопский бромный завод и магистральную подстанцию в Крыму.