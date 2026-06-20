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"Птицы Мадяра" за ночь посетили 4 газовые станции в Крыму

15:41 20.06.2026 Сб
2 мин
Среди пораженных целей - буксир в Скадовске и тяжелый тягач БАЗ-6403
aimg Валерия Абабина
Фото: СБС поразили 4 газовых станции в Крыму (Getty Images)

Силы беспилотных систем ночью 20 июня нанесли массированный удар по газовой инфраструктуре Крыма, мосту через Генический пролив и объектам топливной и военной логистики на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командира СБС Роберта Бровди "Мадьяра".

Газовая инфраструктура Крыма

9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады СБС нанес удар по трем газовым компрессорным станциям в населенных пунктах Журавлевка, Ароматное и Ключи. Еще одну ГКС - в селе Лоховка - поразил 1-й оперативный центр СБС.

Мост через Геничесский пролив

427-я бригада СБС "Рарог" атаковала автомобильный мост через Генический пролив в Херсонской области.

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Логистика и техника

Одновременно СБС нанесли удары по ряду логистических целей на оккупированных территориях Херсонской, Донецкой и Луганской областей:

  • рейдовый буксир в Скадовске;
  • 2 топливозаправщика в Дмитровке и Чаплинке;
  • тяжелый тягач БАЗ-6403 в Ключевом;
  • 2 бронемашины, в том числе "Тайфун-К" в Луганской области;
  • более 7 единиц логистического транспорта в Крыму, Херсонской и Донецкой областях.

В операции были задействованы три бригады СБС: 414-я "Птицы Мадяра", 20-я "К-2" и 427-я "Рарог".

Напомним, СБС систематически наносит удары по инфраструктуре и логистике противника на оккупированных территориях.

Неделю назад "Птицы Мадяра" остановили работу завода "Крымский титан" в Армянске, а ранее нанесли удар по газохранилищу и логистическим объектам противника в Донецкой области.

В ноябре 2025 года 414-я бригада атаковала Перекопский бромный завод и магистральную подстанцию в Крыму.

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