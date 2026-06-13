Дрони зупинили роботу "Кримського титана" в окупованому Криму

Сили безпілотних систем у ніч на 13 червня вдарили по найбільшому у Східній Європі заводу-виробнику діоксиду титану - "Кримському титану" в окупованому Армянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

За словами Бровді, об'єктивний контроль підтвердив ураження. Командувач СБС назвав операцію "візитом ввічливості" українських дронів.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Виробничі процеси, за словами Мадяра, призупинені.

Що відомо про завод

"Кримський титан" розташований на півночі Криму на Перекопському перешийку, поблизу Армянська. До російської окупації півострова це був найбільший виробник діоксиду титану у Східній Європі.

Підприємство випускає базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки. Завод працює на потреби російського військово-промислового комплексу.

Підприємство наразі перебуває у власності структур російського "Русского титана" - воно було захоплене Росією під час окупації Криму.