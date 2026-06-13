ua en ru
Сб, 13 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони зупинили роботу "Кримського титана" в окупованому Криму

19:03 13.06.2026 Сб
2 хв
Завод виробляв сировину для російського пороху, ракетного палива та вибухівки
aimg Валерія Абабіна
Дрони зупинили роботу "Кримського титана" в окупованому Криму Фото: Українські дрони зупинили роботу "Кримського титана" (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили безпілотних систем у ніч на 13 червня вдарили по найбільшому у Східній Європі заводу-виробнику діоксиду титану - "Кримському титану" в окупованому Армянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

За словами Бровді, об'єктивний контроль підтвердив ураження. Командувач СБС назвав операцію "візитом ввічливості" українських дронів.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Виробничі процеси, за словами Мадяра, призупинені.

Що відомо про завод

"Кримський титан" розташований на півночі Криму на Перекопському перешийку, поблизу Армянська. До російської окупації півострова це був найбільший виробник діоксиду титану у Східній Європі.

Підприємство випускає базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки. Завод працює на потреби російського військово-промислового комплексу.

Підприємство наразі перебуває у власності структур російського "Русского титана" - воно було захоплене Росією під час окупації Криму.

Читайте також: "Мадяр" назвав вартість ліквідації одного окупанта для України

У листопаді 2025 року "Птахи Мадяра" вже уражали хімзавод на півночі Криму - Перекопський бромний завод у Красноперекопську, який забезпечував російський ВПК.

Цей об'єкт - єдиний виробник бромовмісних хімічних сполук у Східній Європі.

Сам "Кримський титан" уже неодноразово опинявся у фокусі: у 2018 році на підприємстві стався масштабний викид шкідливих речовин, через який з Армянська евакуювали понад 500 людей.

У 2023 році ГУР повідомляло, що окупанти мінують цехи "Кримського титану" і можуть свідомо влаштувати на ньому техногенну катастрофу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Крим Дрони
Новини
Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик
Воєнні витрати Кремля побили новий рекорд за весь час війни, - аналітик
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою