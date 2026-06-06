Дрони ЗСУ за добу уразили саперів Суровікіна, газосховище і вантажівки окупантів (відео)

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Серед уражених - 90-й окремий інженерно-саперний полк 51-ї армії рф, який залучався до облаштування "лінії Суровікіна" на півдні України і готував саперів для інших підрозділів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Удар по саперному полку 51-ї армії Оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру, 412-ї бригади Nemesis і 413-го полку "Рейд" уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії рф в районі населеного пункту Піонерське. За інформацією СБС, цей підрозділ противника: залучався до мінування і облаштування так званої "лінії Суровікіна" на Херсонському та Запорізькому напрямках;

виконував інженерно-саперні завдання на Бахмутському і Авдіївському напрямках;

здійснював підготовку фахівців інженерно-технічної справи. Читайте також: Дрони ССО взяли під повітряний контроль сухопутний шлях до Криму Логістика, транспорт і газосховище Оператори 20-ї бригади К-2 уразили стоянку вантажних автомобілів противника у Донецькій області. Окремою ціллю того ж підрозділу стало газове сховище, яке використовувалося для забезпечення потреб російських військ. Оператори Загону "13" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили логістичні об'єкти противника в тій же області. "Ураження пунктів тимчасової дислокації, логістичних об'єктів, транспорту та ресурсної інфраструктури знижує спроможність противника до маневру, забезпечення підрозділів і підтримання інтенсивності бойових дій", - наголосили в СБС.