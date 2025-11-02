Сили безпілотних систем ЗСУ вдарили по п’яти підстанціях у глибині Росії
Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на неділю, 2 листопада, уразили п’ять підстанцій в глибині Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.
"Якщо у кВ (кіловольт), то 500,500,500... Протягом ночі, що минула, птахами СБС подзьобано 5 підстанцій аж до Грязів, сукупною потужністю 5066 МВА (мегавольт-ампер). Одна з них- сумісними зусиллями з ССО", - написав він.
Він додав, що про результати роботи СБС по стратегічних обʼєктах в РФ після дорозвідки оприлюднить Генеральний штаб ЗСУ.
Варто нагадати, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.
Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.
Обстріли РФ
Нагадаємо, в ніч на 1 листопада росіяни теж скаржилися на масовану атаку дронів. У Міноборони РФ відзвітували, що нібито збили 98 безпілотників у десяти регіонах РФ, включаючи Москву. Найбільше - 45 - було "збито" над Бєлгородською областю.
Раніше РБК-Україна писало, що глава Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді анонсував блекаути в Росії. Він анонсував, що Сили оборони готують відповідні удари.