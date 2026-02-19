Псковську область атакували дрони: у Великих Луках палає нафтобаза

У ніч на 19 лютого Псковська область Росії зазнала атаки невідомих дронів. У місті Великі Луки внаслідок ударів загорілася нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
З настанням нової доби в соцмережах поширилися кадри, на яких, як стверджували, було уражено нафтобазу у Великих Луках.
Паралельно губернатор регіону Михайло Ведерніков написав, що невідомі безпілотники нібито атакували об'єкти цивільної інфраструктури.
"Йде атака БпЛА на об'єкти цивільної інфраструктури в місті Великі Луки, прохання не підходити до вікон, якщо ви перебуваєте на вулиці, сховайтеся в найближчій будівлі або приміщенні", - йшлося в його соцмережах.
Через деякий час кадрів із пожежею стало ще більше, а Ведерніков зі свого боку повідомив, що в Псковській області загорівся резервуар із нафтопродуктами.
Тим часом моніторингові канали почали припускати, що уражений об'єкт може відповідати за збереження і рух нафтопродуктів. Пабліки підкреслили, що через важливість бензину для логістики об'єкт має стратегічне значення.
Крім того, там додали, що поруч із цим місцем розташоване важливе для росіян залізничне сполучення.
Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Сили оборони завдали ударів по Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії, після чого там почалася пожежа. Цей об'єкт, як відомо, забезпечує виробництво нафтопродуктів і підтримує армію окупантів.
Також ми писали, що тієї ж ночі російські пабліки повідомили про атаку невідомих дронів на хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ. Після атаки на об'єкті виникла пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.