Псковську область атакували дрони: у Великих Луках палає нафтобаза

З настанням нової доби в соцмережах поширилися кадри, на яких, як стверджували, було уражено нафтобазу у Великих Луках.

Паралельно губернатор регіону Михайло Ведерніков написав, що невідомі безпілотники нібито атакували об'єкти цивільної інфраструктури.

"Йде атака БпЛА на об'єкти цивільної інфраструктури в місті Великі Луки, прохання не підходити до вікон, якщо ви перебуваєте на вулиці, сховайтеся в найближчій будівлі або приміщенні", - йшлося в його соцмережах.

Через деякий час кадрів із пожежею стало ще більше, а Ведерніков зі свого боку повідомив, що в Псковській області загорівся резервуар із нафтопродуктами.

Тим часом моніторингові канали почали припускати, що уражений об'єкт може відповідати за збереження і рух нафтопродуктів. Пабліки підкреслили, що через важливість бензину для логістики об'єкт має стратегічне значення.

Крім того, там додали, що поруч із цим місцем розташоване важливе для росіян залізничне сполучення.