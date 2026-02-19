RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Псковскую область атаковали дроны: в Великих Луках пылает нефтебаза

Фото: губернатор подтвердил пожар на объекте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 19 февраля Псковская область России подверглась атаке неизвестных дронов. В городе Великие Луки в результате ударов загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Читайте также: Дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области РФ, - источник

С наступлением новых суток в соцсетях распространились кадры, на которых, как утверждалось, была поражена нефтебаза в Великих Луках.

 

Параллельно губернатор региона Михаил Ведерников написал, что неизвестные беспилотники якобы атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

"Идет атака БпЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении", - говорилось в его соцсетях.

Через некоторое кадров с пожаром стало еще больше, а Ведерников в свою очередь сообщил, что в Псковской области загорелся резервуар с нефтепродуктами.

 

Тем временем мониторинговые каналы начали предполагать, что пораженный объект может отвечать за сохранение и движение нефтепродуктов. Паблики подчеркнули, что из-за важности бензина для логистики объект имеет стратегическое значение.

Кроме того, там добавили, что рядом с этим местом находится важное для россиян ЖД-сообщение.

Другие инциденты в РФ

Напомним, в ночь на 17 февраля Силы обороны нанесли удары по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае России, после чего там начался пожар. Данный объект, как известно, обеспечивает производство нефтепродуктов и поддерживает армию оккупантов.

Также мы писали, что в ту же ночь российские паблики сообщили об атаке неизвестных дронов на химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ. После атаки на объекте возник пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПожар