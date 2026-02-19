Псковську область атакували дрони: у Великих Луках палає нафтобаза
У ніч на 19 лютого Псковська область Росії зазнала атаки невідомих дронів. У місті Великі Луки внаслідок ударів загорілася нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
З настанням нової доби в соцмережах поширилися кадри, на яких, як стверджували, було уражено нафтобазу у Великих Луках.
Паралельно губернатор регіону Михайло Ведерніков написав, що невідомі безпілотники нібито атакували об'єкти цивільної інфраструктури.
"Йде атака БпЛА на об'єкти цивільної інфраструктури в місті Великі Луки, прохання не підходити до вікон, якщо ви перебуваєте на вулиці, сховайтеся в найближчій будівлі або приміщенні", - йшлося в його соцмережах.
Через деякий час кадрів із пожежею стало ще більше, а Ведерніков зі свого боку повідомив, що в Псковській області загорівся резервуар із нафтопродуктами.
Тим часом моніторингові канали почали припускати, що уражений об'єкт може відповідати за збереження і рух нафтопродуктів. Пабліки підкреслили, що через важливість бензину для логістики об'єкт має стратегічне значення.
Крім того, там додали, що поруч із цим місцем розташоване важливе для росіян залізничне сполучення.
Інші інциденти в РФ
Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Сили оборони завдали ударів по Ільському НПЗ у Краснодарському краї Росії, після чого там почалася пожежа. Цей об'єкт, як відомо, забезпечує виробництво нафтопродуктів і підтримує армію окупантів.
Також ми писали, що тієї ж ночі російські пабліки повідомили про атаку невідомих дронів на хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ. Після атаки на об'єкті виникла пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.