Псковскую область атаковали дроны: в Великих Луках пылает нефтебаза

В ночь на 19 февраля Псковская область России подверглась атаке неизвестных дронов. В городе Великие Луки в результате ударов загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

С наступлением новых суток в соцсетях распространились кадры, на которых, как утверждалось, была поражена нефтебаза в Великих Луках.

Параллельно губернатор региона Михаил Ведерников написал, что неизвестные беспилотники якобы атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

"Идет атака БпЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении", - говорилось в его соцсетях.

Через некоторое кадров с пожаром стало еще больше, а Ведерников в свою очередь сообщил, что в Псковской области загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Тем временем мониторинговые каналы начали предполагать, что пораженный объект может отвечать за сохранение и движение нефтепродуктов. Паблики подчеркнули, что из-за важности бензина для логистики объект имеет стратегическое значение.

Кроме того, там добавили, что рядом с этим местом находится важное для россиян ЖД-сообщение.