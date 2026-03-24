Психологической черты нет. Что происходит с курсом доллара и есть ли дефицит валюты - объясняет НБУ

Война на Ближнем Востоке спровоцировала колебания на валютном рынке Украины. Как следствие - доллар в марте бил рекорд за рекордом.

Удалось ли стабилизировать курс валют, как НБУ корректирует рынок и есть ли угроза дефицита валюты в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель главы Нацбанка Владимир Лепушинский .

Главное:

Причины девальвации: Курс гривны ослаб из-за геополитического шока на Ближнем Востоке, повлекшего рост цен на топливо и укрепление доллара в мире.

Курс гривны ослаб из-за геополитического шока на Ближнем Востоке, повлекшего рост цен на топливо и укрепление доллара в мире.

Ситуация на рынке уже успокоилась, а курс доллара в Украине скорректировался ниже отметки 44 грн.

НБУ не устанавливает границу в 45 грн или любую другую - курс может как расти, так и падать в зависимости от рынка. Но в НБУ декларируют, что будут сохранять устойчивость валютного рынка.

Наличной валюты в кассах банков даже больше, чем обычно. Спрос банков на подкрепление касс от НБУ втрое ниже предложения.

Почему гривна ослабевала в первой половине марта?

По словам представителя НБУ, главным фактором стал геополитический шок из-за войны на Ближнем Востоке. Это спровоцировало:

Рост цен на энергоресурсы, что увеличило спрос на валюту со стороны импортеров топлива.

Укрепление доллара США к большинству мировых валют, в частности к евро и гривне.

Изменение курсовых ожиданий из-за подорожания нефти.

Лепушинский подчеркнул, что в последние дни ситуация стабилизировалась, а курс доллара скорректировался ниже отметки в 44 гривны за доллар.

Ожидает ли НБУ дальнейшее ослабление курса?

В Нацбанке отмечают, что не предоставляют курсовых прогнозов и не устанавливают конкретных психологических границ (например, 45 грн/долл).

Управляемая гибкость: Курс может как ослабляться, так и укрепляться в зависимости от рыночных факторов.

Приоритет - умеренная инфляция: Главная цель НБУ - удержать умеренную инфляцию и привести ее к цели 5%.

Для этого нужна устойчивость валютного рынка: НБУ задекларировал, что его неизменной задачей является ее сохранность. В Нацбанке готовы оперативно реагировать. "При необходимости будем нагляднее демонстрировать свое присутствие на валютном рынке", - говорит Лепушинский.

Резервы: Объем международных резервов (почти 55 млрд долларов) является достаточным для поддержания устойчивости рынка.

Есть ли риски дефицита наличной валюты?

Несмотря на ситуацию с инкассаторскими машинами "Ощадбанка" в Венгрии, дефицита наличности в стране нет.

Объем валюты в кассах банков сейчас на 100 млн долларов выше привычных остатков.

НБУ шесть раз объявлял операции по подкреплению касс, однако спрос со стороны банков был в разы ниже предложения (выкуплено лишь 203 млн долларов из предложенных 600 млн).

Лепушинский подчеркнул, что Национальный банк не рассматривает введение новых административных ограничений на валютном рынке.