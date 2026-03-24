Долар підскочив в ціні: курс на 25 березня та чи є в Україні дефіцит валюти

15:42 24.03.2026 Вт
2 хв
Долар вже наближається до 44 гривень
aimg Ірина Гамерська
Фото: НБУ дав курс валют на 25 березня (Getty Images)

Офіційний курс долара знову наближається до позначки в 44 гривні. Завтра валюта додасть в ціні 10 копійок.

Скільки коштуватимуть долар та євро завтра та чи вистачає в Україні запасу валюти - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Курс на 25 березня: НБУ підвищив офіційний курс долара до 43,92 грн (+10 коп.) та євро до 50,89 грн (+1 коп.).
  • Дефіцит готівки відсутній: Результати операцій НБУ підтверджують, що пропозиція валюти значно перевищує фактичний попит з боку банків.
  • Результати торгів 18 березня: Банки подали заявки лише на 50 млн дол. (при пропозиції 100 млн) та повністю викупили 30 млн євро.
  • Причина підтримки кас: Операції впроваджено як превентивний захід через логістичні труднощі після захоплення інкасаторських машин "Ощадбанку" в Угорщині.

Курс валют НБУ

Нацбанк підвищив офіційний курс долара на 25 березня. Завтра американська валюта зросте в ціні на 10 копійок - до 43,92 гривень.

Євро додасть в ціні одну копійку - курс на завтра становитиме 50,89 гривень.

Фото: курс валют на 25 березня (інфографіка РБК-Україна)

Чи є в Україні дефіцит валюти

Національний банк України оприлюднив результати операцій із забезпечення банків готівковою іноземною валютою, що відбулися 18 березня 2026 року.

Результати операцій за 18 березня:

  • Оголошений обсяг: 100 млн доларів та 30 млн євро.
  • Кількість учасників: 2 банки.
  • Фактичний обсяг заявок: 50 млн доларів та 30 млн євро.

У період з 9 по 18 березня пропозиція валюти від НБУ значно перевищувала попит з боку банків. Це підтверджує, що дефіциту готівкової валюти в країні немає. Нацбанк готовий і надалі підтримувати банки готівкою залежно від потреб системи.

Чому НБУ проводить ці операції?

Рішення про підкріплення кас було ухвалене 6 березня 2026 року як превентивний захід. Це допомогло підтримати валютну ліквідність банків на тлі незаконного захоплення інкасаторських машин "Ощадбанку" в Угорщині, через що банкам знадобився час для зміни логістичних маршрутів.

Важливо: ці операції НБУ жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

