Без прямого діалогу з Москвою: Зеленський розповів, як Україна отримує сигнали РФ

За його словами, у спілкуванні з Вашингтоном американська сторона фактично озвучує позицію РФ.

"У нас немає діалогу прямого з російською стороною. В діалозі з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовність або неготовність ", - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що Україна в діалозі зі США обговорює не лише двосторонні відносини та питання гарантій безпеки, а й власну реакцію на сигнали, які надходять від російської сторони.

Президент також підкреслив, що у разі посилення тиску з боку США та партнерів, а також за умови реального прагнення Вашингтона завершити війну, саме Росія має йти на компроміси.