Без прямого діалогу з Москвою: Зеленський розповів, як Україна отримує сигнали РФ

Україна не веде прямого діалогу з Росією, а всі сигнали від Кремля нині передаються через Сполучені Штати Америки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив у спілкувані з медіа.
За його словами, у спілкуванні з Вашингтоном американська сторона фактично озвучує позицію РФ.
"У нас немає діалогу прямого з російською стороною. В діалозі з американською стороною вони, якщо можна так сказати, представляють російську сторону, тому що вони кажуть про їх сигнали, вимоги, кроки, готовність або неготовність ", - наголосив Зеленський.
Він наголосив, що Україна в діалозі зі США обговорює не лише двосторонні відносини та питання гарантій безпеки, а й власну реакцію на сигнали, які надходять від російської сторони.
Президент також підкреслив, що у разі посилення тиску з боку США та партнерів, а також за умови реального прагнення Вашингтона завершити війну, саме Росія має йти на компроміси.
Адміністрація Білого дому розробила проєкт мирної угоди, який мав стати основою для припинення війни. Початкова версія документа налічувала 28 пунктів.
Після критики та пропозицій з боку України й європейських партнерів документ доопрацювали та скоротили приблизно до 20 пунктів.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом із країнами ЄС сформувала власне бачення мирного врегулювання і найближчим часом передасть його Сполученим Штатам. За його словами, паралельно опрацьовуються три ключові документи: рамкова угода, пакет гарантій безпеки та план повоєнного відновлення.
У Кремлі заявили, що не ознайомлювалися з оновленою версією американського мирного плану після останніх контактів між США та Україною, водночас заявивши, що "багато положень" можуть бути неприйнятними для Москви.
Також повідомляється, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф планує зустріч у Берліні з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським. Ці переговори мають важливе значення в контексті зусиль Білого дому щодо досягнення миру в Україні.
Сам Зеленський відповів на скарги американського лідера Дональда Трампа, що, мовляв, йому єдиному не подобається мирний план США.