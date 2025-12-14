Без прямого диалога с Москвой: Зеленский рассказал, как Украина получает сигналы РФ

Украина не ведет прямого диалога с Россией, а все сигналы от Кремля сейчас передаются через Соединенные Штаты Америки.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил в общении с медиа.
По его словам, в общении с Вашингтоном американская сторона фактически озвучивает позицию РФ.
"У нас нет диалога прямого с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности", - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина в диалоге с США обсуждает не только двусторонние отношения и вопросы гарантий безопасности, но и собственную реакцию на сигналы, которые поступают от российской стороны.
Президент также подчеркнул, что в случае усиления давления со стороны США и партнеров, а также при условии реального стремления Вашингтона завершить войну, именно Россия должна идти на компромиссы.
Администрация Белого дома разработала проект мирного соглашения, который должен был стать основой для прекращения войны. Первоначальная версия документа насчитывала 28 пунктов.
После критики и предложений со стороны Украины и европейских партнеров документ доработали и сократили примерно до 20 пунктов.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вместе со странами ЕС сформировала собственное видение мирного урегулирования и в ближайшее время передаст его Соединенным Штатам. По его словам, параллельно прорабатываются три ключевых документа: рамочное соглашение, пакет гарантий безопасности и план послевоенного восстановления.
В Кремле заявили, что не ознакомились с обновленной версией американского мирного плана после последних контактов между США и Украиной, при этом заявив, что "многие положения" могут быть неприемлемыми для Москвы.
Также сообщается, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф планирует встречу в Берлине с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Эти переговоры имеют важное значение в контексте усилий Белого дома по достижению мира в Украине.
Сам Зеленский ответил на жалобы американского лидера Дональда Трампа, что, мол, ему одному не нравится мирный план США.