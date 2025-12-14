Без прямого диалога с Москвой: Зеленский рассказал, как Украина получает сигналы РФ

По его словам, в общении с Вашингтоном американская сторона фактически озвучивает позицию РФ.

"У нас нет диалога прямого с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина в диалоге с США обсуждает не только двусторонние отношения и вопросы гарантий безопасности, но и собственную реакцию на сигналы, которые поступают от российской стороны.

Президент также подчеркнул, что в случае усиления давления со стороны США и партнеров, а также при условии реального стремления Вашингтона завершить войну, именно Россия должна идти на компромиссы.