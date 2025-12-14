Зеленський відповів Трампу: мирний план не буде подобатися всім
Президент України Володимир Зеленський відповів на скарги американського лідера Дональда Трампа, що, мовляв, йому єдиному не подобається мирний план США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з медіа.
"Ну можна коментувати ті чи інші слова. План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатом Америки", - сказав Зеленський.
За його словами, найголовніше, щоб мирний план був якомога справедливішим, передусім для України, і дієвим.
"Щоб план дійсно зміг бути не просто папірцем, а важливим кроком щодо закінчення війни. І що ще важливо, щоб план був таким, щоб після його підписання не було можливості у Росії почати ще одну, третю агресію проти українського народу", - зазначив президент.
Трамп заявив, що Зеленському не подобається мирний план
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському нібито не подобається розроблений мирний план.
За його словами, люди Зеленського (ймовірно, мова про переговірників) були в захваті від розробленої угоди, чого він не може сказати про самого президента України.
"Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до досягнення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до досягнення угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції цієї угоди. Знаєте, ми дещо туди додали", - заявив президент США.