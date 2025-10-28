"Путін не самогубець": німецький політик висловилися про можливу війну Росії з НАТО

Німецька політикиня Сара Вагенкнехт, відома своєю антиукраїнською позицією та висловлюваннями, що співзвучні російській пропаганді, заявила, що пряме зіткнення Росії з НАТО буцімто "малоймовірне".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прямий ефір телеканалу ntv.
Проросійська політикиня стверджує, що глава Кремля Володимир Путін "не самогубець" і буцімто "розуміє ризики протистояння з Альянсом". Тому, мовляв, пряме військове зіткнення з НАТО для нього є вкрай ризикованим.
За словами Вагенкнехт, "у всіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно перевершує Росію навіть зараз", тож розмови про нарощування армій вона назвала "нечесними".
Раніше, за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, політикиня заявляла, що Москва нібито "не зацікавлена у нападі". Ця помилкова оцінка лише підкреслила її прихильність до кремлівських наративів і небажання визнавати агресію Росії проти України.
Нагадаємо, що паралельно таким заявам над країнами Європи, зокрема членами НАТО час від часу фіксують польоти невідомих дронів, де не виключений російський слід.
За останній час у небі над європейськими державами фіксували серію польотів невідомих безпілотників.
Їх помічали поблизу військових баз та об’єктів критичної інфраструктури у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. У деяких випадках це призвело навіть до тимчасового закриття цивільних аеропортів.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що такі інциденти можуть бути спланованими провокаціями Кремля - спробою перевірити готовність європейських країн реагувати на загрози та можливим елементом підготовки до ширшої ескалації війни ще до її завершення в Україні.
Низка західних розвідок та лідерів припускають, що Росія може напасти на країни НАТО у 2030 році. Хоча, за оцінкою Американського інституту вивчення війни (ISW), Москва може стати реальною загрозою для країн Альянсу ще до 2036 року. Оскільки диверсії та шпигунська діяльність показують підготовку до можливої війни з НАТО.