Проросійська політикиня стверджує, що глава Кремля Володимир Путін "не самогубець" і буцімто "розуміє ризики протистояння з Альянсом". Тому, мовляв, пряме військове зіткнення з НАТО для нього є вкрай ризикованим.

За словами Вагенкнехт, "у всіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно перевершує Росію навіть зараз", тож розмови про нарощування армій вона назвала "нечесними".

Раніше, за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, політикиня заявляла, що Москва нібито "не зацікавлена у нападі". Ця помилкова оцінка лише підкреслила її прихильність до кремлівських наративів і небажання визнавати агресію Росії проти України.