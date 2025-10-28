"Путин не самоубийца": немецкий политик высказались о возможной войне России с НАТО

Немецкий политик Сара Вагенкнехт, известная своей антиукраинской позицией и высказываниями, созвучными российской пропаганде, заявила, что прямое столкновение России с НАТО якобы "маловероятно".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямой эфир телеканала ntv.
Пророссийский политик утверждает, что глава Кремля Владимир Путин "не самоубийца" и якобы "понимает риски противостояния с Альянсом". Поэтому, мол, прямое военное столкновение с НАТО для него крайне рискованно.
По словам Вагенкнехт, "во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно превосходит Россию даже сейчас", поэтому разговоры о наращивании армий она назвала "нечестными".
Ранее, за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, политик заявляла, что Москва якобы "не заинтересована в нападении". Эта ошибочная оценка лишь подчеркнула ее приверженность кремлевским нарративам и нежелание признавать агрессию России против Украины.
Напомним, что параллельно таким заявлениям над странами Европы, в частности членами НАТО время от времени фиксируют полеты неизвестных дронов, где не исключен российский след.
За последнее время в небе над европейскими государствами фиксировали серию полетов неизвестных беспилотников.
Их замечали вблизи военных баз и объектов критической инфраструктуры в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии и Франции. В некоторых случаях это привело даже к временному закрытию гражданских аэропортов.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что такие инциденты могут быть спланированными провокациями Кремля - попыткой проверить готовность европейских стран реагировать на угрозы и возможным элементом подготовки к более широкой эскалации войны еще до ее завершения в Украине.
Ряд западных разведок и лидеров предполагают, что Россия может напасть на страны НАТО в 2030 году. Хотя, по оценке Американского института изучения войны (ISW), Москва может стать реальной угрозой для стран Альянса еще до 2036 года. Поскольку диверсии и шпионская деятельность показывают подготовку к возможной войне с НАТО.