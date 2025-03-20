Президент Литви не виключає можливого нападу Росії через кілька років
Президент Литви Гітанас Науседа не виключає, що Росія може здійснити новий напад через кілька років. За його словами, Литва має чотири-п'ять років для підготовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Науседи перед засіданням Європейської ради.
Президент Литви допустив можливий напад Росії на країни Європи до 2030 року.
"Це саме те основне припущення, яке ми зробили в Литві, тому що ми маємо дуже амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснастити його для створення всієї необхідної інфраструктури до 2030 року", - сказав він.
За його словами, якщо сценарій буде таким, то є ще близько чотирьох-п'яти років для підготовки до нового акту російської агресії.
"Якщо санкції будуть скасовані, ми маємо ще менший термін, щоб підготуватися до наступного етапу агресії. Отже, ситуація серйозна, але я думаю, що у нас є всі засоби, щоб впоратися, прийняти рішення та підготуватися до наступного етапу агресії", - заявив Науседа.
Ризики війни НАТО та РФ
У середині 2024 року естонська розвідка повідомила, що Росія активно готується до нового воєнного конфлікту, який може включати зіткнення з НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також допустив можливість війни між Росією і НАТО та закликав союзників бути готовими до потенційних загроз.
Президент України Володимир Зеленський попереджав, що новими жертвами режиму диктатора Володимира Путіна можуть стати країни Балтії або Польща.
На тлі потенційних ризиків та війни в України країни ЄС ухвалюють план з переозброєння. Єврокомісія розробила "Білу книгу" з оборони Європи.
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