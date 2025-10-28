Прямий конфлікт Росії і НАТО малоймовірний - ЗМІ
Німецький політик висловила сумнів у ймовірності прямого зіткнення Росії з НАТО, зазначивши, що баланс сил і здоровий розрахунок роблять такий сценарій малоймовірним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прямий ефір телеканалу ntv.
Німецький політик Сара Вагенкнехт заявила, що Росія навряд чи нападе на Північноатлантичний альянс. За її словами, російський лідер "не самогубець" і усвідомлює співвідношення сил, яке робить пряме військове зіткнення вкрай ризикованим.
Баланс сил між Росією і НАТО
Вагенкнехт наголосила, що, попри заяви про необхідність збільшення озброєнь і чисельності військ, "у всіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно перевершує Росію навіть зараз". Вона зазначила, що обговорення про подальше нарощування армії часто "неправильні та нечесні".
Історична перспектива
Політикиня нагадала про свої попередні заяви: за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 20 лютого 2022 року, Вагенкнехт стверджувала, що Росія "насправді не зацікавлена у вторгненні в Україну". Ці слова підтверджують її довгостроковий скептицизм щодо військових сценаріїв за участю НАТО.
Нагадуємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська влада використовує навчальні заняття, щоб залякати старшокласників вигаданими історіями про "жахи українських вишів", тим самим намагаючись утримати молодь в окупації.
Зазначимо, що російські війська посилили наступальні дії в Донецькій області, активізуючи операцію на східному фронті на тлі провалу мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.