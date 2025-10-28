Прямий конфлікт Росії і НАТО малоймовірний - ЗМІ

Німецький політик висловила сумнів у ймовірності прямого зіткнення Росії з НАТО, зазначивши, що баланс сил і здоровий розрахунок роблять такий сценарій малоймовірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прямий ефір телеканалу ntv .

Німецький політик Сара Вагенкнехт заявила, що Росія навряд чи нападе на Північноатлантичний альянс. За її словами, російський лідер "не самогубець" і усвідомлює співвідношення сил, яке робить пряме військове зіткнення вкрай ризикованим.

Баланс сил між Росією і НАТО

Вагенкнехт наголосила, що, попри заяви про необхідність збільшення озброєнь і чисельності військ, "у всіх категоріях звичайних озброєнь, а також за кількістю солдатів НАТО значно перевершує Росію навіть зараз". Вона зазначила, що обговорення про подальше нарощування армії часто "неправильні та нечесні".

Історична перспектива

Політикиня нагадала про свої попередні заяви: за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 20 лютого 2022 року, Вагенкнехт стверджувала, що Росія "насправді не зацікавлена у вторгненні в Україну". Ці слова підтверджують її довгостроковий скептицизм щодо військових сценаріїв за участю НАТО.