Немецкий политик Сара Вагенкнехт, известная своей антиукраинской позицией и высказываниями, созвучными российской пропаганде, заявила, что прямое столкновение России с НАТО якобы "маловероятно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямой эфир телеканала ntv .

Пророссийский политик утверждает, что глава Кремля Владимир Путин "не самоубийца" и якобы "понимает риски противостояния с Альянсом". Поэтому, мол, прямое военное столкновение с НАТО для него крайне рискованно.

По словам Вагенкнехт, "во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно превосходит Россию даже сейчас", поэтому разговоры о наращивании армий она назвала "нечестными".

Ранее, за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, политик заявляла, что Москва якобы "не заинтересована в нападении". Эта ошибочная оценка лишь подчеркнула ее приверженность кремлевским нарративам и нежелание признавать агрессию России против Украины.