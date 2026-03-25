Прямое попадание в жилой дом: Россия атаковала Одесскую область, есть разрушения

Глава Одеськой областной администрации сообщил, что в результате вечернего удара вражеского дрона на юге региона поврежден жилой дом, есть пострадавшая и предположительно еще один человек под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской ОВА Олега Кипера в сети Telegram.

Атака и последствия

Вечером 24 вмарта российский беспилотник нанес удар по жилому дому на юге Одещины, вызвав крупный пожар. По предварительным данным, в результате атаки пострадала одна женщина, а под завалами может находиться еще один человек.

Кроме того, повреждения получили шесть соседних частных домов, что подтверждает масштаб разрушений и угрозу для мирного населения.

Действия экстренных служб

На месте происшествия работают все экстренные службы. Продолжаются поисково-спасательные работы, направленные на выявление пострадавших и ликвидацию последствий пожара.

Правоохранительные органы фиксируют очередной военный преступный акт России против мирных жителей юга Одещины, собирая доказательства для дальнейших расследований.

Контекст ситуации

Атака с применением беспилотного летательного аппарата стала очередным примером целенаправленного террора российских оккупантов, продолжающегося на территории региона. Местные власти призывают сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.