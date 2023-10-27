Проживе тижні чи ще роки? Експерти висловились про хворобу Путіна та існування двійників

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Путін помер? Хто стоїть за вкидом та чому смерть диктатора не закінчить війну з РФ" .

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, чутки про хворобу Путіна дуже перебільшені. Звичайно, диктатор далеко немолодий - йому 71 рік. Тому він може мати цілий букет захворювань з природних причин. Проте експерт сумнівається, що серед них невиліковні.

"Я ще в 2014 році чув історії про те, що у нього саркома. І що? Як справи з його саркомою? Так, він стара людина, у нього є проблеми, те, що у нього досить запущена форма психічних захворювань, - правда. Але з тим, що Путін помре через два тижні, місяць чи півроку, я не згоден", - сказав він.

Двійники Путіна

До того ж, Коваленко не вірить в існування двійників Путіна попри те, що таку інформацію можуть поширювати офіційні особи в Україні.

"Двійників не існує, і це вже не раз було доведено. Це було доведено у 2015 році, коли президент Росії зник на 11 днів, усі турбувалися, але чомусь тоді двійника не випускали, щоб збити ажіотаж. З 2015 по 2016 роки Путін не виїжджав із Росії, окрім одного візиту до Білорусі, хіба не могли випустити двійника? Та сама пандемія COVID-19 у 2020 році, яку той пересидів у бункері в Ново-Огарьово (резиденція під Москвою, - ред.). Путін сам боїться двійників, він боїться, що його можуть замінити дублером", - сказав експерт.

Тим часом колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов має протилежну думку. Він наголошує, що Путін - старий спецслужбіст і буквально зачарований політичним та життєвим шляхом Йосипа Сталіна.

"У того завжди були двійники, тому варіант створення цілої "команди замінників" Путіна я не виключаю", - сказав він.

Що цьому передувало

Вчора ввечері у Telegram-каналах поширились повідомлення про те, що Путін нібито помер. Але вже сьогодні він з’явився на засіданні Ради безпеки.

В українській розвідці зазначили, що подібні повідомлення потрібно аналізувати. При цьому представник ГУР Андрій Юсов додав, що українці мають стримано реагувати на чутки навколо нібито смерті попри те, що всі хочуть, аби такі новини з'явилися якнайшвидше.

Тим часом The Independent проаналізував, хто може стати президентом Росію у разі смерті Путіна.

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