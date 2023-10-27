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Потрібно реагувати стримано. У ГУР висловилися про чутки щодо смерті Путіна

П'ятниця 27 жовтня 2023 17:47
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Потрібно реагувати стримано. У ГУР висловилися про чутки щодо смерті Путіна Фото: Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українці мають стримано реагувати на чутки навколо нібито смерті російського диктатора Володимира Путіна, які з'явилися у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Якщо ми про чутки навколо смерті Путіна, це якісь анонімні Telegram-канали повідомляють. Далі ми маємо аналізувати, кому це на користь і кому вигідно. Українці мають реагувати на це стримано", - зазначив Юсов.

Він додав, що всі хочуть, щоб такі новини з'явилися якнайшвидше, але "не з анонімних Telegram-каналів про це дізнаватися".

За словами представника ГУР, така інформація має штучний та інспірований характер.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, увечері у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер.

Але вже сьогодні, 27 жовтня, глава Кремля з’явився на засіданні Ради безпеки.

Більш детально про чутки щодо смерті диктатора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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