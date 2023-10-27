Хто очолить Росію у разі смерті Путіна: ЗМІ назвали сценарії

У разі смерті російського диктатора Володимира Путіна новим керівником Кремля автоматично став би на певний період часу глава уряду. Проте є й інші потенційні "наступники".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Нинішній термін Путіна на посаді президента РФ спливає наступного року, однак через радикальні зміни у конституції країни-агресора від 2020 року, йому дали можливість правити до 2036 року. А "кермо влади" в Росії Путін взяв у свої руки ще у 1999 році.

Чутки про хвороби Путіна та смерть

Буквально цього тижня Кремль був змушений спростовувати чергові чутки про те, що у диктатора сталася зупинка серця. Декількома місяцями раніше в Москві також заперечували й інші повідомлення в мережах і пресі про можливі серйозні проблеми зі здоров'ям у Путіна.

"Рак щитовидної залози, хвороба Паркінсона, проказа чи погіршення стану після інсульту - лише деякі з багатьох недоведених захворювань, які, за чутками, вразили російського лідера останніми роками", - йдеться у публікації.

Водночас журналісти зазначають, що на тлі подібних чуток про погіршення здоров'я Путіна - майбутнє Росії після його можливої смерті залишається незрозумілим.

Ризик повалення

Крім роздумів про потенційну зміну керівництва Кремля через хворобу чи смерть внаслідок неї, питання спадкоємності влади в РФ порушувалося також на тлі збройного повстання керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина минулого літа, з його "походом на Москву".

Хоча заколот закінчився домовленостями "кухаря Путіна" з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та зійшов нанівець, ситуація поставила питання про майбутнє керівництва РФ і "про те, хто стоїть у черзі на заміну авторитарного лідера".

Сім'я Путіна

На відміну від інших диктаторів в історії, родина Путіна не претендує на його заміну, і про їхні стосунки з керівником Кремля відомо мало подробиць.

30-річний шлюб Путіна з Людмилою Шкребньовою, відомий своєю скритністю в особистому житті, закінчився розлученням у 2013 році на тлі чуток про позашлюбний зв'язок диктатора з колишньою гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Хоча невідомо скільки дітей у нього народилося після розпаду шлюбу, але від Шкребневої у нього - дві дочки. Ані 36-річна Марія Воронцова, ані 35-річна Катерина Тихонова не займаються політикою.

Михайло Мішустін

У разі смерті або раптової відставки Путіна Рада Федерації РФ має 14 днів, щоб оголосити дострокові президентські вибори. Тимчасово виконувачем обов'язків президента у цей період буде прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

У статті йдеться про те, що деякі вважають його малоймовірним кандидатом на постійне призначення, враховуючи недостатню популярність серед найближчого оточення Путіна, прихильників якого він підтримує.

За даними ВВС, перед Мішустіним стояло "незавидне завдання порятунку економіки". Джерела, близькі до Кремля, заявляли, що він не знав про наміри Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

Як розповів журналістам доктор Марк Галеотті, за конституцією РФ Мішустін "обіймає посаду, коли президент мертвий або недієздатний, і він обійматиме посаду".

"Він класичний вибір технократа. Я міг передбачити, що це станеться, але є й інші кандидати, які могли б зайняти ту саму нішу", - додав експерт.

Дмитро Медвєдєв

Він відомий як один із найближчих соратників Путіна, вважається одним із його потенційних наступників. Медведєв раніше обіймав посаду президента з 2008 по 2012 рік, перш ніж піти у відставку за заздалегідь обумовленими домовленостями.

Медведєв заробив репутацію "поганого поліцейського" Путіна та українофоба, висував дедалі войовничі погрози, пов'язані з ядерною зброєю.

Колишній професор права обіймав посаду прем'єр-міністра з 2012 до 2020 року, перш ніж стати заступником голови Ради безпеки Росії. Проте з роками вважається, що його підлегла роль за Путіна послабила його власну здатність консолідувати владу серед російської еліти.

Сергій Кирієнко

Серед інших імен, які потенційно можуть очолити керівництво РФ, вказується також Сергій Кирієнко, який обіймає посаду першого заступника глави адміністрації з 2016 року та відомий як член найближчого оточення Путіна.

Враховуючи його участь у питаннях окупації територій України, він має щоденний доступ до російського диктатора та підтримує добрі стосунки з усіма основними ключовими гравцями серед "політичної еліти" РФ.

При цьому доктор Галеотті вважає, що Кирієнко краще працювати як "закулісний" оператор.

Сергій Шойгу

З огляду на принизливі для російської армії результати війни проти України глава Міноборони РФ Сергій Шойгу більше не є ймовірним кандидатом на роль "наступника" Путіна, йдеться в статті. Однак цей міністр колись був визнаний у Росії найпопулярнішим політиком після Путіна.

"Але тепер його репутація заплямована вторгненням. Він, як і раніше, користується відносно високим рівнем суспільної підтримки та довіри, і він феноменальний закулісний оператор. Дні, коли він міг бути президентом, можливо, минули, але як творець королів він все ще може бути дуже впливовим", - сказав доктор Галеотті.

Микола Патрушев

Секретар Ради безпеки Росії Патрушев знайомий з Путіним з того часу, як вони разом працювали в КДБ. Він був головним стратегом під час вторгнення на Україну у 2014 та 2022 роках.

71-річний чиновник є одним із небагатьох, до яких прислухається російський диктатор, зазначають журналісти. Його син Дмитро також з чуток називається потенційним наступником Путіна з огляду на його посаду міністра сільського господарства.

Які ще "кандидати"

Інші пропозиції щодо можливого нового керівника Кремля у разі смерті Путіна включали мера Москви Сергія Собяніна, колишнього охоронця Олексія Дюміна та голову адміністрації Дмитра Козака.

"Це має бути хтось, хто зможе створити коаліцію, хто зможе бути прийнятним як для технократів, так і для еліти безпеки. Цілком імовірно, що він не стане одним із великих звірів саме через необхідність створення коаліції", - розповів доктор Галеотті.

Також він висловив думку, що насправді російська система впорається з кризою "досить швидко та стрімко". Доктор вважає, що наступна російська "політична еліта" буде прагнути покласти край війні проти України та конфронтації із Заходом.

"Путін, цілком імовірно, стане цапом-відбувайлом за всі ці злодіяння", - додав доктор.