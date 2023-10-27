Путін помер? Хто стоїть за вкидом та чому смерть диктатора не закінчить війну з РФ

Напередодні Telegram-пабліки вибухнули "новиною" про нібито смерть Володимира Путіна. Фейк виявився настільки притягнутим за вуха, що в Кремлі його ніяк не коментували, та й російський диктатор сьогодні на засіданні Ради безпеки з'явився цілком живим.

Про те, хто качає конспірологічну тему, з якою метою та чи варто сподіватися на швидку перемогу у війні після реальної смерті Путіна, - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації російського анонімного Telegram-каналу, заяви прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, представників західних розвідок та начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данилова для "Фокусу", розслідування російського видання "Проект", екслюзивні коментарі експертів Олександра Коваленка та Владислава Селезньова.

Вчора "помер", сьогодні провів Радбез

Повідомлення про нібито смерть Путіна з'явилося в анонімному Telegram-каналі "Генерал СВР". Є інформація, що зливи з кремлівських кулуарів публікує колишній високопоставлений офіцер Служби зовнішньої розвідки Росії, проте вона нічим не підтверджена. Вчорашню новину перепостила низка українських пабліків, хоча й зі скептичними коментарями.

Суть зводилася до такого: Володимир Путін нібито помер 26 жовтня у своїй резиденції на Валдаї, лікарі о 20:42 припинили реанімацію і констатували смерть. Сьогодні канал навів деякі деталі. Увечері його стан різко погіршився, чергові медики викликали додаткову бригаду лікарів, які за 15 хвилин зафіксували смерть. Особиста охорона нібито замкнула їх за вказівкою секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, станом на ранок продовжувала їх утримувати, а "президентське тіло помістили в морозильну камеру".

Якщо вірити "Генералу СВР", на крайніх публічних заходах Володимира Путіна підміняв один із двійників. І станом зараз російські еліти майже домовилися про створення коаліції на чолі з Патрушевим для збереження путінського режиму та використання дублера в образі президента.

Фото: Володимир Путін нібито був при смерті ще з 22 жовтня (Getty Images)

За його ж даними, за життя Путіна боролися ще з 22 числа, коли у того нібито зупинилося серце, але медики встигли відкачати диктатора, привели до тями і помістили до спеціально обладнаної кімнати під палату інтенсивної терапії.

"Та ні, з ним все добре. Це чергова "качка". Абсолютно", - заявляв тоді прес-секретар Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію пабліків.

Щодо нових епізодів на Валдаї, реакції з Кремля не було. Тим часом у другій половині дня 27 жовтня прес-служба опублікувала відео наради Путіна із постійними членами Ради безпеки. Тема зустрічі - проблема обігу зброї на території Росії.

На нараді Путін виявив, що на другий рік повномасштабної війни до Росії "незаконно попадає зброя з території України". І вимагав посилити контроль та зміцнити нормативно-правову базу.

Хто качає конспірологічну тему

Telegram-канал "Генерал СВР" раніше популяризував уродженець Щастя Луганської області, російський політолог Валерій Соловей, завкафедри реклами та зв'язків із громадськістю Московського державного інституту міжнародних відносин (МГИМО) у 2007-2019 роках. У своїх виступах він часто посилався на пости "Генерала СВР", і багато хто саме його називає сірим кардиналом каналу.

Тому вірити "інсайдам" про критичний стан Путіна, його смерть і підготовку до транзиту влади не варто, заявив РБК-Україна військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Я не довіряю цьому каналу, я знаю, хто до нього причетний - це професор Соловей, який не стільки професор, скільки конспіролог-дилетант. Я вважаю, він лише поширює конспірологічні теорії. З усіх повідомлень, які він публікує, лише 10% мають щось спільне з реальністю. Все інше - це його якісь особисті фантазії. І я не вірю цьому каналу від слова взагалі”, - зазначив він.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов підписаний на "Генерала СВР" і каже, що канал йому рекомендувала поважна людина, причетна до спецслужб.

"Чому саме зараз вони починають розганяти смерть Путіна, невідомо. Чи хочу я вірити в це? Звичайно, але незалежних підтверджень не було. Хоча знаючи, як працюють Федеральна служба безпеки та Федеральна служба охорони РФ, якби це й сталося, ми не відразу. Згадаймо хоча б кейс із політиком Володимиром Жириновським, якого місяць тримали у штучній комі", - розповів він.

При цьому експерт не впевнений, що "Генерал СВР" є російським інформаційним продуктом. І не виключає, що ІПСО-шна історія йде від якоїсь іншої країни, яка зацікавлена в тому, щоб спровокувати турбулентність у Росії.

Фото: вкиди про смерть Володимира Путіна можуть бути вигідні різним сторонам (Getty Images)

У свою чергу Коваленко зазначає, що світ швидше за все дізнався б про смерть Путіна приблизно так, як і про смерть Йосипа Сталіна у березні 1953 року.

"Якщо Путін помре ще при владі, спочатку буде інформаційний вакуум. Потім раптово всі дізнаються, що вождь помер, і влаштовуватимуть йому помпезний похорон і ділитимуть владу. Це буде саме лайтовий варіант ситуації зі Сталіним", - додав він.

Згідно з офіційною версією, Сталіна виявили паралізованим 1 березня 1953 року на своїй дачі після крововиливу в мозок. Наступного дня в його кабінеті зібралося офіційне засідання бюро президії ЦК КПРС, причому за участю опальних членів, яких до цього формально вигнали з цього органу, що сигналізувало про майбутні зміни. Вранці 4 березня в газетах з'явилося перше повідомлення про хворобу Сталіна, хоча вже на той момент були готові пропозиції щодо нового складу вищого керівництва СРСР. Датою смерті вважається 5 березня, по радіо про неї оголосили наступного ранку.

В якому стані Путін та чи є двійники

Очікування швидкої смерті Путіна давно підігрівалися інформацією російських незалежних ЗМІ, західних та українських розвідок про невиліковну хворобу. І підкріплювалися тим, що останні місяці диктатор то невиразно говорив, то часто покашлював, то підозріло тримався за стіл, приймаючи чиновників у Кремлі. А його зустрічі зі світовими лідерами та підлеглими за довгим столом взагалі породили хвилю мемів.

У квітні 2022 року вийшло розслідування видання "Проект". Журналісти стверджували, що Путін постійно консультується з хірургами та онкологами (фахівцями з проблем щитовидної залози), його скрізь супроводжує бригада медиків, а сам диктатор шукає порятунку у нетрадиційній медицині, приймаючи ванни з екстракту оленячих рогів. На питання про те, чи хворий президент на рак, Дмитро Пєсков відповідав, що це "вигадка і неправда".

Американське видання Newsweek з посиланням на джерела у розвідці США писало, що Путін пройшов курс лікування від занедбаної стадії раку, а у Вашингтоні нібито багато хто відчуває, що його кінець близький. У липні директор ЦРУ Вільям Бернс розвіяв чутки.

"Наскільки ми можемо судити, він, ймовірно, надто здоровий", - зазначив він, але уточнив, що це неофіційна думка.

Колишній глава відділу Росії у британській розвідці MI6 Крістофер Стіл теж казав про серйозні проблеми зі здоров'ям Путіна, але не брався стверджувати, що це невиліковна смертельна хвороба. Наприкінці 2022 року у розвідці Данії стверджували, що у нього скоріше хронічні болі після кількох падінь та нещасних випадків, але припускали, що на момент повномасштабного вторгнення в Україну президент РФ лікувався від раку і, можливо, якісь побічні ефекти впливали на його вирішення.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький називав Путіна хворим морально та фізично, а також казав про шизофренію. Начальник ГУР Кирило Буданов у січні 2023-го заявив, що диктатор серйозно хворий і дуже давно, ймовірно, на рак.

"Ми просто знаємо це від людей, джерел", - зазначив він в інтерв'ю ABC News.

Фото: Володимир Путін останнім часом демонструє ознаки поганого здоров'я, але навряд чи його стан критичний (Getty Images)

В іншому інтерв'ю для The Washigton Post він підтвердив, що Путін смертельно хворий на рак, має кілька двійників, і те, чи з'являється справжній президент Росії на публіці, для розвідки залишалося відкритим питанням.

"Ще у 2021 році була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію", - стверджував він у травні 2023-го.

Експерт Олександр Коваленко вважає, що чутки про хворобу російського президента дуже перебільшені. Звичайно, Путін далеко немолодий, йому 71 рік і з природних причин він може мати цілий букет захворювань. Чи є серед них невиліковні, він сумнівається.

"Я ще в 2014 році чув історії про те, що у нього саркома. І що? Як справи з його саркомою? Так, він стара людина, у нього є проблеми, те, що у нього досить запущена форма психічних захворювань, - правда Але з тим, що Путін помре через два тижні, місяць чи півроку, я не згоден", - зазначив він.

Він також не згоден із повідомленнями про двійників Путіна, незважаючи на те, що такі дані можуть поширюватись офіційними особами в Україні.

"Двійників не існує, і це вже не раз було доведено. Це було доведено у 2015 році, коли президент Росії зник на 11 днів, усі турбувалися, але чомусь тоді двійника не випускали, щоб збити ажіотаж. З 2015 по 2016 роки Путін не виїжджав із Росії, окрім одного візиту до Білорусі, хіба не могли випустити двійника?Та сама пандемія COVID-19 у 2020 році, яку той пересидів у бункері в Ново-Огарьово (резиденція під Москвою, - ред.). Путін сам боїться двійників, він боїться, що його можуть замінити дублером", - пояснив Коваленко.

Водночас Владислав Селезньов наголошує, що Путін - старий спецслужбист і буквально зачарований політичним та життєвим шляхом Сталіна.

"У того завжди були двійники, тому варіант створення цілої "команди замінників" Путіна я не виключаю", - додав він.

Якщо Путін помре, що далі?

Британське видання The Independent, реагуючи на чутки про зупинку серця у Путіна, називає п'ятьох можливих наступників. І наголошує, що члени сім'ї не претендують на його заміну.

Тому у разі смерті чи раптової відставки у Ради Федерації буде 14 днів, щоб оголосити дострокові президентські вибори. Тимчасовим в.о. президента Росії на цей період стане прем'єр Михайло Мішустін, але на постійне призначення шансів майже немає, оскільки він не є популярним серед еліт.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вже обіймав президентську посаду з 2008 по 2012 рік. Він отримав репутацію українофоба, постійно погрожує ядерною зброєю, але вважається, що підлегла роль послабила його здатність консолідувати владу. Заступник голови адміністрації Сергій Кирієнко є членом найближчого оточення Путіна, проте найбільше він підходить на роль "закулісного оператора".

Міністра оборони Сергія Шойгу колись називали найпопулярнішою фігурою у Росії після президента, але на тлі провалів в Україні його рейтинг уже у минулому. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев був головним стратегом вторгнення в Україну, до нього прислухається Путін і тому вважається одним із фаворитів на його місце.

Фото: смерть Володимира Путіна не призведе до швидкого завершення російсько-української війни (Getty Images)

Олександр Коваленко зазначає, що насправді якогось очевидного наступника немає.

"Путін спеціально притягнув до себе багато невиразних, другорядних і сірих особистостей, щоб вони на його тлі виглядали ще більш нікчемними. Взяти того ж Шойгу. Колись його називали "номером 2", але ж він ніякий і не може зв'язати дві фрази у щось виразне. Патрушев і Бортніков (Олександр Бортніков, голова ФСБ - ред.) - можливо, але вони між собою перегризуться за владу", - пояснив він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, у будь-якому разі після смерті Путіна буде період внутрішньої конфронтації. Яка навряд чи одразу вплине на фронт і не варто сподіватися на швидке завершення війни та виведення російських військ із території України, повернення Криму тощо.

"Майже все російське суспільство зомбовано, воно чекає на "денацифікацію України" вже другий рік, а її все ніяк немає. Під яким соусом подати виведення військ? Нібито домоглися поставлених завдань? Ні, їм потрібно буде йти з Донецької, Луганської областей та Криму, тому що ми не зупинимося, якщо побачимо, що вони відступають. І вони це добре розуміють", - вважає експерт.

За нової влади деякий час інтенсивні бої продовжуватимуться, але в перспективі не виключено, що вона спробує вийти на якісь угоди.

"Бо Путін усіх завів у глухий кут, а вони хочуть з нього вийти. Їм не потрібна нескінченна війна, вони виходитимуть на зв'язок, намагатимуться домовитися про якісь поступки. І в цей період ми повинні бути максимально жорсткими - лише кордони 1991 року. Вже після виходу на них можна говорити про часткове зняття санкцій та інші моменти", - додав він.

Секретар РНБО України Олексій Данылов зазначив, що питання того, коли Господь забере Путіна - це питання часу, але все на цьому не закінчиться, оскільки вся Росія наповнена нелюдяністю.

"Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми повинні зникнути з карти світу. Ми повинні це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Потрібні роки, щоб змінилося. Насамперед, вони мають почати любити людей", - заявив він в інтерв'ю "Фокусу".

Владислав Селезньов також застерігає українців від великих сподівань, пов'язаних зі смертю Путіна у майбутньому. За його словами, рішення вторгнутися в Україну той ухвалював не особисто, і на тому самому засіданні Радбезу РФ у лютому 2022-го замазав усе найближче оточення. У якому залишається чимало тих, хто просуватиме тезу "війни до переможного фіналу".

Оновлено від 17:30

Надвечір чутки про смерть Путіна прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, інформації анонімних Telegram-каналів довіряти не варто, але слід аналізувати, кому це на користь і кому вигідно.

"Українці повинні реагувати на це стримано. Звичайно, ми всі бажаємо, щоб це сталося якнайшвидше, але бажано після трибуналу... Інформація виходить лише з анонімних російських джерел. Можна говорити, що вона має штучний та інспірований характер", - зазначив він.