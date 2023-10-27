Проживет недели или еще годы? Эксперты высказались о болезни Путина и существовании двойников

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Путин умер? Кто стоит за вбросом и почему смерть диктатора не закончит войну с РФ" .

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, слухи о болезни Путина очень преувеличены. Конечно, диктатор далеко немолод - ему 71 год. Поэтому он может иметь целый букет заболеваний по естественным причинам. Однако эксперт сомневается, что среди них есть неизлечимы.

"Я еще в 2014 году слышал истории о том, что у него саркома. И что? Как обстоит дело с его саркомой? Да, он старый человек, у него есть проблемы, то, что у него достаточно запущенная форма психических заболеваний, - правда. Но с тем, что Путин умрет через две недели, месяц или полгода, я не согласен", - сказал он.

Двойники Путина

К тому же, Коваленко не верит в существование двойников Путина, несмотря на то, что такую информацию могут распространять официальные лица в Украине.

"Двойников не существует, и это уже не раз было доказано. Это было доказано в 2015 году, когда президент России исчез на 11 дней, все беспокоились, но почему тогда двойника не выпускали, чтобы сбить ажиотаж. С 2015 по 2016 годы Путин не выезжал из России, кроме одного визита в Беларусь, разве не могли выпустить двойника? Та же пандемия COVID-19 в 2020 году, которую тот пересидел в бункере в Ново-Огарево (резиденция под Москвой, - ред.) Путин сам боится двойников, он боится, что его могут заменить дублером", - сказал эксперт.

Между тем, у бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева противоположное мнение. Он отмечает, что Путин - старый спецслужбист и буквально очарован политическим и жизненным путем Иосифа Сталина.

"У того всегда были двойники, поэтому вариант создания целой "команды заменителей" Путина я не исключаю", - сказал он.

Что этому предшествовало

Вчера вечером в Telegram-каналах распространились сообщения о том, что Путин якобы умер. Но уже сегодня он появился на заседании Совбеза.

В украинской разведке отметили, что подобные сообщения следует анализировать. При этом представитель ГУР Андрей Юсов добавил, что украинцы должны сдержанно реагировать на слухи вокруг якобы смерти, несмотря на то, что все хотят, чтобы такие новости появились как можно быстрее.

Тем временем The Independent проанализировал, кто может стать президентом России в случае смерти Путина.

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