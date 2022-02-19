Прожиточный минимум в Украине: от чего зависит и на что влияет

Прожиточный минимум в Украине является базовым государственным стандартом, на основе которого определяются социальные гарантии. К величине прожиточного минимума привязано более 150 разнообразных видов выплат.

О том, как определяется прожиточный минимум и на что влияет, в материале РБК-Украина .

Размеры выплат в зависимости от минимума

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в первую очередь влияет на зарплаты работников государственных органов. Минимальный размер их должностного оклада не может быть менее двух размеров прожиточного минимума. Кроме того, он влияет размер пособия по безработице. Максимальный размер пособия установлен в четырехкратном размере минимума.

Размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц влияет на величину пенсии. По сути это и есть минимальная пенсия.

Размер прожиточного минимума для детей влияет на социальные пособия и на размер алиментов. В частности, алименты не могут быть меньше 50% от прожиточного минимума для ребенка определенного возраста. При этом рекомендованный размер алиментов равен величине прожиточного минимума.

Кроме того, от прожиточного минимума для трудоспособных зависит сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации новых автомобилей.

Также к прожиточному минимуму привязаны штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения.

Норма в бюджете

Размер прожиточного минимума определяется в законе о государственном бюджете. Как правило, в течение года он меняется дважды 1 июля и 1 декабря. Величина прожиточного минимума разная для трудоспособных лиц, нетрудоспособных и для детей.

В 2022 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2393 гривны, с 1 июля - 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 2100 гривен, с 1 июля - 2201 гривна, с 1 декабря - 2272 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2618 гривен, с 1 июля - 2744 гривны, с 1 декабря - 2833 гривны;

трудоспособных лиц: с 1 января - 2481 гривна, с 1 июля - 2600 гривен, с 1 декабря - гривны 2684;

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов: с 1 января - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января - 1600 гривен;

лиц, утративших работоспособность: с 1 января - 1934 гривны, с 1 июля - 2027 гривен, с 1 декабря - 2093 гривны.

За чертой бедности

Официальный размер прожиточного минимума давно оторвался от его реальной величины. Это признают в Министерстве социальной политике. По данным ведомства, на начало 2021 года разница была двукратной.

По данным Госстата, в 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,6 млн (1,6%) граждан Украины. Официальный минимум составлял 2078 гривен. А доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,8 млн (23,2%) граждан Украины. Размер фактического минимума составлял 3847 гривен в месяц.

Законодательные предложения

В январе 2021 года Кабинет министров направил в Раду пакет законов с целью изменить подход к прожиточному минимуму. Предлагалось для расчета штрафных санкций и административных взысканий использовать базовую величину для денежных платежей и взысканий, а для расчета размеров платы за предоставление административных услуг (административного сбора) - базовую величину для административных сборов.

Как отмечали в правительстве, к величине прожиточного минимума привязано более 150 разнообразных видов выплат, что имеет значительное влияние при планировании расходов бюджетов всех уровней. Часть из этих выплат не имеет никакого отношения к прожиточному минимуму как критерию бедности (например, штрафы, денежные взыскания за административные, уголовные и другие нарушения).

Однако законопроекты пока не приняты Верховной радой.