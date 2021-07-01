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Госстат назвал количество украинцев за чертой бедности

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Украина, Четверг 01 июля 2021 15:16
Госстат назвал количество украинцев за чертой бедности Фото: за чертой бедности находится за чертой бедности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,6 млн (1,6%) граждан Украины, что больше, чем в 2019 году (0,4 млн человек, 1,1%). Размер минимума составлял 2078,4 гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,8 млн (23,2%) граждан Украины. Размер минимума составлял 3847,2 гривен в месяц. В 2019 году доходы ниже минимума получили 23,1% граждан.

Следует отметить, что уровень бедности в последние годы постоянно снижался. Таким образом, 2020 год выбивается из общей тенденции.

По данным Госстата, в 2020 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

Госстат назвал количество украинцев за чертой бедности

Квинтильный коэффициент дифференциации доходов населения - соотношение минимального уровня доходов среди наиболее обеспеченных 20% населения к максимальному уровню доходов среди наименее обеспеченных 20% населения, ранжированного по показателю среднедушевых эквивалентных доходов. Квинтильный коэффициент фондов - соотношение суммарных доходов 20% наиболее и 20% наименее обеспеченного населения.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк констатирует снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка.

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Государственная служба статистики доходы бедность
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