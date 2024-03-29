Прозахідний курс Вірменії: яке ставлення народу країни на кроки влади

Народ Вірменії позитивно ставиться до прозахідних кроків влади. У країні існує реальний соціальний запит на ліквідацію військових зв'язків з Росією.

"Бо зараз потрібно зафіксувати те, що є реальний соціальний запит до того, щоб ліквідувати російську військову присутність у Вірменії, вийти з ОДКБ де-юре, а не тільки де-факто, і, звісно, подати заявку на статус кандидата на членство в Євросоюзі", - додав він.

Політолог підкреслив, що вірмени вимагають прискорити цей процес і не тільки обмежуватися заявами, а й переходити до конкретних дій.

На думку вірменського політолога Рубена Меграбяна, реакція вірменського населення на такі прозахідні кроки офіційного Єревану в переважній більшості позитивна.

Вірменія відходить від російського курсу

Варто зауважити, що минулого тижня Пашинян заявив про те, що Вірменія не була союзником Росії у війні проти України від початку вторгнення в лютому 2022 року.

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".

Детальніше про політику Вірменії читайте у матеріалі РБК-Україна "Два кроки вперед, один тому. Чи змінить Вірменія курс із Росії на Захід".

Нещодавно ми повідомляли, що Вірменія офіційно захотіла вигнати російських прикордонників з аеропорту "Звартноц".

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