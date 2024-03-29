Прозападный курс Армении: каково отношение народа страны к шагам власти

Народ Армении положительно относится к прозападным шагам власти. В стране существует реальный социальный запрос на ликвидацию военных связей с Россией.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Прочь от Москвы. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России" .

"Ведь сейчас нужно зафиксировать то, что есть реальный социальный запрос к тому, чтобы ликвидировать российское военное присутствие в Армении, выйти из ОДКБ де-юре, а не только де-факто, и, конечно, подать заявку на статус кандидата в Евросоюз ", – добавил он.

Политолог подчеркнул, что армяне требуют ускорить этот процесс и не только ограничиваться заявлениями, но и переходить к конкретным действиям.

По мнению армянского политолога Рубена Меграбяна, реакция армянского населения на такие прозападные шаги официального Еревана в подавляющем большинстве положительна.

Армения отходит от русского курса

Следует отметить, что на прошлой неделе Пашинян заявил о том, что Армения не была союзником России в войне против Украины с начала вторжения в феврале 2022 года.

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Подробнее о политике Армении читайте в материале РБК-Украина "Два шага вперед, один назад. Изменит ли Армения курс из России на Запад".

Недавно мы сообщали, что Армения официально захотела выгнать российских пограничников из аэропорта "Звартноц".

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