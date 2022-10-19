Не пройшов і місяць після оголошення анексії, як "адміністрація" евакуюється з Херсона, - Подоляк

"Не минуло й місяця з помпезного оголошення про анексію Херсона, урочистого концерту на Червоній площі та криків "гойда", як самопроголошена "адміністрація міста"… урочисто евакуюється в очікуванні українського правосуддя. Реальність може бути болючою, якщо жити у світі вигаданих фантазій", - написав він.

Нагадаємо, росіяни вже розпочали евакуацію так званих "державних установ" з Херсонської області до окупованого Криму.

Окрім того, окупаційна влада регіону заявила про так зване "добровільне переміщення" містян на лівий берег Дніпра.

Також повідомлялося, що Росія, ймовірно, готує провокації на території Херсона та області. Окупанти почали копати укріплення у районі Чаплинки.

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