Росіяни розпочали евакуацію "держустанов" з Херсонської області до Криму, - Генштаб

Російські окупанти почали евакуювати так звані "держустанови" з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За даними Генштабу, у тимчасово окупований Крим вивозять працівників, майно банків та пенсійного фонду.

"Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ", - зазначає українське військове командування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 12 жовтня українські військові деокупували 75 населених пунктів у Херсонській області.

Більш детально про просування українських військ на півдні та про перспективи звільнити Херсон можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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