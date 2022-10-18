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Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області

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Херсон, Вівторок 18 жовтня 2022 20:56
Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області Фото: окупаційний "глава Херсонської області" Володимир Сальдо (facebook com favoriteKherson)
Автор: Юлія Бойко

Окупаційна влада проведе так зване "добровільне переміщення" жителів Херсонської області на лівий берег Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення окупаційного "глави регіону" Володимира Сальдо.

За його словами, російські війська сформували угруповання, аби завадити Збройним силам України звільнити область.

"У такій ситуації, мною було ухвалено важке, але правильне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського районів на лівий берег Дніпра", - зазначив Сальдо.

Він також пообіцяв, що тим, хто евакуюється до Росії, начебто дадуть житлові сертифікати.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни вже розпочали евакуацію так званих "державних установ" до окупованого Криму.

Станом на сьогодні Збройні сили України деокупували понад 2400 території області та наближаються до Херсона.

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евакуація Херсонська область
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