Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області

Окупаційна влада проведе так зване "добровільне переміщення" жителів Херсонської області на лівий берег Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення окупаційного "глави регіону" Володимира Сальдо.

За його словами, російські війська сформували угруповання, аби завадити Збройним силам України звільнити область.

"У такій ситуації, мною було ухвалено важке, але правильне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського районів на лівий берег Дніпра", - зазначив Сальдо.

Він також пообіцяв, що тим, хто евакуюється до Росії, начебто дадуть житлові сертифікати.