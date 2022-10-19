Не прошел и месяц после объявления аннексии, как "администрация" эвакуируется из Херсона, - Подоляк

"Не прошло и месяца после помпезного объявления об аннексии Херсона, торжественного концерта на Красной площади и криков "гойда", как самопровозглашенная "администрация города"… торжественно эвакуируется в ожидании украинского правосудия. Реальность может быть болезненной, если жить в мире вымышленных фантазий", - написал он.

Напомним, россияне уже приступили к эвакуации так называемых "государственных учреждений" из Херсонской области в оккупированный Крым.

Кроме того, оккупационные власти региона заявили о так называемом "добровольном перемещении" горожан на левый берег Днепра.

Также сообщалось, что Россия предположительно готовит провокации на территории Херсона и области. Оккупанты начали копать укрепления в районе Чаплинки.

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