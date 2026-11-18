У Києві частково відновили рух Південним і Північним мостами, однак на них залишаються обмеження для транспорту. На інших переправах діють тимчасові схеми руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМДА .

Як працюють мости у Києві

Зокрема, Південним мостом дозволено рух автомобілів масою до 10 тонн включно та громадського транспорту загальною масою до 18 тонн. Проїзд із правого на лівий берег залишається закритим. Рух організований із регульованим інтервалом.

На Північному мосту громадський і спеціальний транспорт може їхати крайньою правою смугою на обох проїздах в обох напрямках. Водночас рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту заборонений.

На Подільському мостовому переході рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують орієнтовно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги.

Дарницький міст і міст Метро відкриті для руху без обмежень.

На мосту імені Євгена Патона діє реверсний рух. Із 6:00 до 16:00 транспорт може їхати з лівого берега на правий, а з 16:00 до опівночі - у зворотному напрямку.

Як працюють мости у Києві 18 листопада (інфографіка: КМДА)

Що відомо про наслідки російської атаки на мости Києва

РБК-Україна розповідало, що пізно ввечері 16 листопада Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару були пошкоджені Північний і Південний мости, рух якими спочатку повністю перекрили. Також зазнали пошкоджень об'єкти критичної інфраструктури столиці, через що в окремих районах виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

Через пошкодження наземної інфраструктури метро тимчасово зупинили рух поїздів на ділянці "зеленої" лінії між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Наразі поїзди курсують окремо: підземною ділянкою між "Сирцем" і "Видубичами", а також між "Осокорками" та "Червоним хутором".

Увечері 17 листопада частково відновили рух Південним мостом - лише з лівого на правий берег. Проїзд дозволили автомобілям масою до 10 тонн і громадському транспорту загальною масою до 18 тонн, із регульованим інтервалом. Північним мостом дозволили рух громадського та спеціального транспорту, тоді як легкові автомобілі й транзитні вантажівки залишилися під забороною.