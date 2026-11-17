Росіяни пізно ввечері у понеділок, 16 листопада, атакували Київ балістичними ракетами. Наразі зафіксовано влучання щонайменше у два мости столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Зауважимо, що ввечері Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу застосування балістики. Через невеликий проміжок часу були зафіксовані пуски ракет в напрямку Києва, Дніпра та Запоріжжя.

Після вибухів у столиці місцеві Telegram-канали припускали, що ворог міг влучити у мости. Наразі інформацію вже підтвердив мер Києва.

"Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці", - написав Віталій Кличко у соцмережах.