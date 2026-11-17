Південний міст буде частково відкритий для руху автотранспорту. Проте є деякі обмеження, поки його остаточно не відремонтують після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

Наразі, каже мер, фахівці опрацьовують матеріали обстеження і виконують необхідні розрахунки для оцінки технічного стану та несної здатності пошкоджених конструкцій.

"Рух же з правого на лівий берег залишається закритим через пошкодження тієї частини мосту", - уточнив Кличко.

Фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" обстежили конструкції споруди і надали висновок щодо можливості відновлення тимчасового руху автомобільним проїздом. Проте лише одним напрямком - з лівого на правий берег Києва.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві після нічної російської атаки 17 листопада закрили для транспорту Південний і Північний мости. На інших переправах рух продовжується, однак на деяких діють тимчасові обмеження.

У КМДА закликали водіїв враховувати актуальні обмеження під час планування поїздок містом.

Крім того, за словами президента України Володимира Зеленського, цієї ночі окупанти випустили чотири балістичні ракети по Південному мосту та ще три - по Північному.