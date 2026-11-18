Фото: на Північному та Південному мостах Києва тимчасово не працюватимуть камери фіксації порушень ПДР (Getty Images)

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У Києві на Північному та Південному мостах тимчасово не працюватимуть комплекси автофіксації порушень ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.

Як повідомили у поліції, від сьогодні з 13:00 у зв’язку з безпекових та технічних причин тимчасово припиняють роботу комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР, розташовані в обох напрямках на Північному та Південному мостах Києва. Про відновлення роботи комплексів повідомлять заздалегідь.