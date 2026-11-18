На Північному та Південному мостах Києва тимчасово не працюватимуть камери фіксації порушень ПДР
У Києві на Північному та Південному мостах тимчасово не працюватимуть комплекси автофіксації порушень ПДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.
Як повідомили у поліції, від сьогодні з 13:00 у зв’язку з безпекових та технічних причин тимчасово припиняють роботу комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР, розташовані в обох напрямках на Північному та Південному мостах Києва.
Про відновлення роботи комплексів повідомлять заздалегідь.
Нагадаємо, у ніч на 17 листопада російські війська вдарили по мостах Києва балістичними ракетами.
Після цього закрили Південний і Північний мости, а на інших переправах ввели тимчасові обмеження.
Пізніше Південний міст частково відкрили для руху автотранспорту. Проте є деякі обмеження, поки його остаточно не відремонтують після російських атак.