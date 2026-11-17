У Києві зупинили рух метро після обстрілу РФ: на якій лінії і станціях не їздять поїзди
У вівторок, 17 листопада, робота метрополітена Києва тимчасово призупинено. Обмеження стосуються "зеленої лінії" метро через нічні удари РФ балістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
"Рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено. Внаслідок чергового нічного обстрілу столиці пошкоджено наземному інфраструктуру метрополітену", - йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що наразі поїзди на "зеленій лінії" курсують лише підземною ділянкою між станціями "Сирець" - "Видубичі" (це правий берег Києва).
Також у повідомленні вказано, що про подальші зміни в роботі метрополітену та відновлення руху між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" буде повідомлено додатково.
Обстріли Києва
Нагадаємо, що сьогодні вранці в Києві знову пролунали потужні вибухи. Росіяни вкотре вирішили атакувати столицю балістикою.
Крім того, вчора пізно ввечері ворог також завдав ударів балістикою по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано влучання в Північний та Південний мости, а також через пошкодження систем критичної інфраструктури в деяких районах виникли перебої з водою та теплом.