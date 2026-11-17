Вночі та вранці росіяни атакували Київ, Кривий Ріг, Смілу та інші міста. У столиці пошкоджені мости, а в низці громад зникли світло, вода або тепло.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки ворожих ударів станом на ранок.

Київ

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено системи критичної інфраструктури. У деяких районах є перебої з водо- та теплопостачанням.

У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух по ньому перекрито.

У Деснянському районі пошкоджено Північний міст, рух перекрито в обох напрямках. Через падіння уламків також виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі попередньо через падіння уламків загорілися складські приміщення. В Оболонському районі зафіксовано дві пожежі, також попередньо через уламки. Одна з них виникла у складських приміщеннях.

Про пошкодження теплової мережі через удар по Південному мосту повідомив голова Дарницької РДА. Наразі без теплопостачання залишаються 317 будинків Дарницького району.

У Київводоканалі розповіли про перебої з водопостачанням у житловому масиві Троєщина. На верхніх поверхах багатоповерхових будинків тиск може знизитися, або води тимчасово не буде.

Дніпропетровщина

Вночі та вранці росіяни атакували Кривий Ріг реактивними дронами. Спершу вдарили по промисловому підприємству, а зранку - по приватному житловому будинку. Там виникла пожежа, яку вже локалізували.

Про це повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, на місці триває аварійно-рятувальна операція.

Пошкоджені й сусідні будинки, там уже почалися обходи. Наслідки уточнюються, попередньо обійшлося без постраждалих.

У Новопільській громаді Криворізького району пошкоджено інфраструктуру, без втрат. У Нікопольському районі росіяни атакували дронами Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Там також без втрат.

Загалом упродовж ночі в області збили 12 ворожих безпілотників.

Запорізька область

У Запоріжжі теж було чути вибухи. Через удари по енергетичній інфраструктурі в місті та області знеструмлено значну кількість споживачів.

“Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, введений план реагування на системні аварії в електромережах, повернути світло плануємо до 14:00”, - повідомив керівник “Запоріжжяобленерго” Андрій Стасевський.

Згодом начальник ОВА Михайло Семікін заявив, що ворог здійснив комбінований удар по Запоріжжю.

"Під ударом опинилися промислові об’єкти в трьох районах міста. На жаль, загинув чоловік. Ще дев’ятеро людей постраждали", - йдеться у заяві.

Харківщина

Без світла залишилася вся Ізюмська міська територіальна громада та сусідні громади. У АТ “Харківобленерго” повідомили, що через пошкодження електромереж по області діють графіки аварійних відключень.

Місто намагаються заживити якнайшвидше.

Чернівці

Чернівці частково залишилися без світла через атаку Росії. Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клімчук.

За його словами, у місті наразі не їздять тролейбуси. Замість них місцева влада організовує автобуси.

В інших західних областях впродовж ночі також фіксувалися прольоти ворожих дронів. Станом на ранок багато ворожих цілей зафіксовані на заході. "Шахеди" цілими роями летять через Хмельниччину та Тернопільщину далі на захід. Вибухи вже чули в Рівному та Луцьку, працювала ППО.

Черкащина

“Тяжка доба для Черкащини”, - написав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

У Черкаському районі від ночі росіяни вісьмома ракетами атакували Смілу. Під ударом опинилася промислова інфраструктура. Також пошкоджено заклад професійної освіти, а в сусідніх житлових будинках вибито вікна.

Внаслідок двох хвиль обстрілу травмовано шестеро людей. Усіх госпіталізували, їхній стан середньої тяжкості. На місці працюють усі необхідні служби, обстеження території триває.

Нагадаємо, що Кримський міст частково обрушився в ніч проти 17 листопада.

У воду впали арка та автомобільний проліт, а Мінтранс Росії заявив, що рух мостом неможливий.