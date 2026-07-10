Проїзд у Києві подорожчає до 30 гривень, з'явилося розпорядження

З 15 липня 2026 року в Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті - одна поїздка коштуватиме 30 гривень замість чинних 8.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Київської міської державної адміністрації.
Для постійних пасажирів у столиці передбачили систему знижок - її розмір залежить від того, скільки поїздок оплатити одразу при поповненні транспортної картки:
Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4875 гривень.
Пільги для учнів залишаться чинними. Студенти сплачуватимуть половину вартості місячного проїзного. Школярі під час літніх канікул платитимуть 25% вартості, а у навчальний рік їхній проїзд буде безкоштовним.
Для гостей столиці запровадять окремі безлімітні проїзні на певний час:
З 1 серпня у Києві запрацює пересадковий квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме необмежено пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.
Поїздки, куплені до 14 липня за старим тарифом у 8 гривень, залишаться дійсними до 14 вересня 2026 року. Після завершення цього терміну невикористані поїздки автоматично конвертують у грошовий еквівалент на транспортній картці.
Нагадаємо, про плани переглянути ціни на проїзд у столиці Кличко вперше заявив у квітні, пояснивши це подорожчанням пального й електроенергії та дотаціями у 12 мільярдів гривень на рік.
Розрахункова собівартість однієї поїздки, за даними КМДА, становить 64,60 гривень у метро і 44,14 гривень у наземному транспорті - тобто новий тариф у 30 гривень лишається нижчим за реальну ціну.
Хвиля підвищення тарифів у 2026 році охопила не лише Київ - тарифи вже зросли у Тернополі, Чернівцях і Житомирі, у Львові ціна готівкою може дійти до 30 гривень, а на міжміських маршрутах квитки подорожчали на 25%.