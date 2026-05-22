Гроші

З 8 до 30 гривень: КМДА обгрунтувала новий тариф на транспорт

11:50 22.05.2026 Пт
Нові ціни зумовлені не лише подорожчанням пального
Валерій Ульяненко
З 8 до 30 гривень: КМДА обгрунтувала новий тариф на транспорт Фото: стали відомі причини майбутнього подорожчання проїзду в Києві (Getty Images)
Новий тариф на проїзд у транспорті Києва розрахований за фактичними витратами підприємств. При цьому він зумовлений не лише зростанням витрат на пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Розрахунок тарифу у розмірі 30 грн за одну поїздку базується на фактичних витратах підприємств, які суттєво зросли. За даними аналізу, найбільше зростання зафіксовано:

  • у столичному метрополітені: витрати на оплату праці персоналу та нарахування за спожиту електроенергію підскочили на 61,7% та 66,9% відповідно.
  • у КП "Київпастранс": витрати на паливно-мастильні матеріали зросли на 74,8%, а видатки на ремонт та технічне обслуговування інфраструктури й рухомого складу - на 63,3%.

Ще одним фактором для перегляду вартості став брак пасажирів. Наразі обсяги перевезень комунальним транспортом столиці зменшилися в середньому на 42% порівняно з докризовими показниками 2018 року.

З 8 до 30 гривень: КМДА обгрунтувала новий тариф на транспортФото: показники, які впливають на подорожчання проїзду в Києві (КМДА)

Нагадаємо, 18 травня Київська міська державна адміністрація опублікувала проєкт рішення про зміну тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті. Згідно з документом, вартість разової поїздки може зрости до 30 грн, місячний проїзний становитиме 1 088 грн, а ціна безлімітного проїзного на місяць сягне 4 875 грн.

У КМДА пояснили, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік оцінюється у 64,60 грн для метрополітену та 44,14 грн для наземного громадського транспорту.

Наразі пасажири комунального транспорту в Києві сплачують 8 грн за поїздку. Попередньо нові тарифи можуть почати діяти з 15 липня.

Зазначимо, кияни менш ніж за добу зібрали понад 6 тисяч підписів під петицією про скасування нових тарифів. Тепер на це звернення чекає розгляд Київради.

