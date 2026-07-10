Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен, появилось распоряжение

С 15 июля 2026 года в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте – одна поездка будет стоить 30 гривен вместо действующих 8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Киевской городской государственной администрации.
Для постоянных пассажиров в столице предусмотрена система скидок - ее размер зависит от того, сколько поездок оплатить сразу при пополнении транспортной карты:
Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта обойдется в 4875 гривен.
Льготы для учащихся останутся в силе. Студенты будут платить половину стоимости месячного проездного. Школьники в летние каникулы будут платить 25% стоимости, а в учебный год их проезд будет бесплатным.
Для гостей столицы введут отдельные безлимитные проездные на время:
С 1 августа в Киеве заработает пересадочный билет стоимостью 60 гривен. Он позволит неограниченно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.
Поездки, купленные до 14 июля по старому тарифу в 8 гривен, останутся действительными до 14 сентября 2026 года. По истечении этого срока неиспользованные поездки автоматически конвертируются в денежный эквивалент на транспортной карте.
Напомним, о планах пересмотреть цены на проезд в столице Кличко впервые заявил в апреле , объяснив это подорожанием горючего и электроэнергии и дотациями в 12 миллиардов гривен в год.
Расчетная себестоимость одной поездки, по данным КГГА, составляет 64,60 гривен в метро и 44,14 гривен в наземном транспорте - то есть новый тариф в 30 гривен остается ниже реальной цены.
Волна повышения тарифов в 2026 году охватила не только Киев – тарифы уже выросли в Тернополе, Черновцах и Житомире, во Львове цена наличными может дойти до 30 гривен, а на междугородных маршрутах билеты подорожали на 25%.