Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен, появилось распоряжение
С 15 июля 2026 года в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте – одна поездка будет стоить 30 гривен вместо действующих 8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Киевской городской государственной администрации.
Сколько будет стоить проезд по пакетам
Для постоянных пассажиров в столице предусмотрена система скидок - ее размер зависит от того, сколько поездок оплатить сразу при пополнении транспортной карты:
- 1-9 поездок – 30 гривен;
- 10-19 – 28,90 гривен;
- 20-29 – 27,80 гривен;
- 30-39 – 26,60 гривен;
- 40-49 – 25,50 гривен;
- 50 поездок – 25 гривен.
Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта обойдется в 4875 гривен.
Льготы для школьников и студентов
Льготы для учащихся останутся в силе. Студенты будут платить половину стоимости месячного проездного. Школьники в летние каникулы будут платить 25% стоимости, а в учебный год их проезд будет бесплатным.
Проездные для туристов
Для гостей столицы введут отдельные безлимитные проездные на время:
- 24 часа – 375 гривен;
- 48 часов – 563 гривны;
- 72 часа – 750 гривен.
Пересадочный билет с 1 августа
С 1 августа в Киеве заработает пересадочный билет стоимостью 60 гривен. Он позволит неограниченно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.
Что будет со старыми билетами
Поездки, купленные до 14 июля по старому тарифу в 8 гривен, останутся действительными до 14 сентября 2026 года. По истечении этого срока неиспользованные поездки автоматически конвертируются в денежный эквивалент на транспортной карте.
Напомним, о планах пересмотреть цены на проезд в столице Кличко впервые заявил в апреле , объяснив это подорожанием горючего и электроэнергии и дотациями в 12 миллиардов гривен в год.
Расчетная себестоимость одной поездки, по данным КГГА, составляет 64,60 гривен в метро и 44,14 гривен в наземном транспорте - то есть новый тариф в 30 гривен остается ниже реальной цены.
Волна повышения тарифов в 2026 году охватила не только Киев – тарифы уже выросли в Тернополе, Черновцах и Житомире, во Львове цена наличными может дойти до 30 гривен, а на междугородных маршрутах билеты подорожали на 25%.