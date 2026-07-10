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Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен, появилось распоряжение

20:43 10.07.2026 Пт
2 мин
Постоянным пассажирам обещают скидки
aimg Валерия Абабина
Проезд в Киеве подорожает до 30 гривен, появилось распоряжение Фото: Цены на проезд в Киеве вырастут до 30 грн (Виталий Носач РБК-Украина)
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С 15 июля 2026 года в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте – одна поездка будет стоить 30 гривен вместо действующих 8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Киевской городской государственной администрации.

Сколько будет стоить проезд по пакетам

Для постоянных пассажиров в столице предусмотрена система скидок - ее размер зависит от того, сколько поездок оплатить сразу при пополнении транспортной карты:

  • 1-9 поездок – 30 гривен;
  • 10-19 – 28,90 гривен;
  • 20-29 – 27,80 гривен;
  • 30-39 – 26,60 гривен;
  • 40-49 – 25,50 гривен;
  • 50 поездок – 25 гривен.

Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта обойдется в 4875 гривен.

Льготы для школьников и студентов

Льготы для учащихся останутся в силе. Студенты будут платить половину стоимости месячного проездного. Школьники в летние каникулы будут платить 25% стоимости, а в учебный год их проезд будет бесплатным.

Проездные для туристов

Для гостей столицы введут отдельные безлимитные проездные на время:

  • 24 часа – 375 гривен;
  • 48 часов – 563 гривны;
  • 72 часа – 750 гривен.

Пересадочный билет с 1 августа

С 1 августа в Киеве заработает пересадочный билет стоимостью 60 гривен. Он позволит неограниченно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

Что будет со старыми билетами

Поездки, купленные до 14 июля по старому тарифу в 8 гривен, останутся действительными до 14 сентября 2026 года. По истечении этого срока неиспользованные поездки автоматически конвертируются в денежный эквивалент на транспортной карте.

Напомним, о планах пересмотреть цены на проезд в столице Кличко впервые заявил в апреле , объяснив это подорожанием горючего и электроэнергии и дотациями в 12 миллиардов гривен в год.

Расчетная себестоимость одной поездки, по данным КГГА, составляет 64,60 гривен в метро и 44,14 гривен в наземном транспорте - то есть новый тариф в 30 гривен остается ниже реальной цены.

Волна повышения тарифов в 2026 году охватила не только Киев – тарифы уже выросли в Тернополе, Черновцах и Житомире, во Львове цена наличными может дойти до 30 гривен, а на междугородных маршрутах билеты подорожали на 25%.

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