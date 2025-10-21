Проїзд в автобусах Дніпра може здорожчати: у чому причина та який "граничний тариф"

Яка ситуація з автобусами в місті й чому може здорожчати проїзд

Нещодавно у Дніпрі відбулась нарада з автопідприємствами, які обслуговують міські автобусні маршрути. Було обговорено, зокрема:

підготовку до осінньо-зимового періоду (готовність міського транспорту до зими);

кадрову ситуацію;

технічний стан рухомого складу;

готовність до можливих блекаутів.

За результатами обговорення з'ясувалося, що рівень готовності автопідприємств до роботи взимку становить наразі близько 65%.

Причина такої ситуації - нестача коштів на закупівлю зимової гуми, акумуляторів та інших матеріалів, необхідних для безпечної роботи транспорту в холодний період.

Експерти пояснили, що відсутність зимової гуми та необхідних складових для обслуговування взимку може викликати:

суттєве зменшення кількості автобусів;

сходи з маршрутів через поломки автобусів;

великі інтервали на маршрутах.

Ще одна серйозна проблема - нестача водіїв і технічного персоналу.

"З початку року кількість працівників на підприємствах скоротилася більш ніж на 17%. Це безпосередньо вплинуло на щоденний випуск автобусів: якщо у січні на маршрути виходило близько 650 одиниць транспорту, то нині - трохи більше 550, що безпосередньо впливає на збільшення інтервалів руху", - розповіли громадянам.

Представники автопідприємств визнали, що єдине, на чому вони можуть зараз зекономити - зарплата водія.

"Ми не маємо можливості купити дешевше паливо або запчастини, ціна на які зростає кожен тиждень. Тому водії й відмовляються працювати на міських маршрутах. Пару місяців такої динаміки і на деяких маршрутах залишиться по парі автобусів", - пояснили в автопідприємствах.

Уточнюється також, що постійно зростає середній вік водіїв (із 43 років у 2022 році до понад 56 років зараз).

Однією з головних причин кадрової кризи є низький рівень заробітної плати (який суттєво поступається доходам у суміжних сферах, таких як вантажні та поштові перевезення).

Через це молоді фахівці обирають інші напрямки, а автопідприємства стикаються з дефіцитом нових кадрів.

Додаткові складнощі створює нестача фінансування для підготовки підприємств до можливих перебоїв електропостачання, що може ускладнити проведення технічних робіт і ремонтів.

Наголошується, що серед можливих кроків для стабілізації ситуації - підвищення вартості проїзду на міських автобусних маршрутах до 20 гривень за поїздку, що є гранично дозволеним тарифом.

Зазначається при цьому, що від початку жовтня до Департаменту транспорту й транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради вже надійшли офіційні звернення від автопідприємств із відповідними пропозиціями.

"Ми розуміємо, що питання тарифу завжди чутливе. Але зараз стоїть завдання зберегти стабільну роботу громадського транспорту взимку. Без оновлення матеріальної бази та вирішення кадрової проблеми це зробити буде вкрай складно", - визнали у Департаменті транспорту.

Отже, наразі фахівці департаменту:

аналізують всі отримані дані;

готують пропозиції щодо подальших рішень.

Публікація "Транспорту Дніпра" (скриншот: t.me/DepTrDMR)

Варто зазначити, що у січні поточного року в Дніпрі вже підвищували вартість проїзду у громадському транспорті (вперше з 2022 року).

Керівник Департаменту транспорту й транспортної інфраструктури міста Ігор Маковцев пояснив, що це - вимушений крок, який дозволить підтримувати міський транспорт у належному технічному стані.

Тоді він зауважив також, що перегляд тарифів не планується до кінця опалювального сезону (минулої зими), а подальші зміни - залежатимуть від економічної ситуації в країні.