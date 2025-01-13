У Дніпрі вперше з 2022 року підвищили вартість проїзду у громадському транспорті

У Дніпрі зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті. Таке рішення прийняли вперше з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міста Ігоря Маковцева "ДніпроTV" .

Відтепер поїздка автобусом у Дніпрі коштує 18 гривень, а в електротранспорті – 10 гривень. На деяких довгих автобусних маршрутах вартість підвищено до 20 гривень.

Як повідомив Ігор Маковцев, рішення про підвищення тарифів зумовлене кількома факторами. Серед них – інфляція, подорожчання технічного обслуговування та зростання курсу іноземної валюти, яке вплинуло на вартість закупівлі запчастин та витратних матеріалів.

Також у департаменті зазначають, що підвищення вартості проїзду є необхідним для підтримки стабільного рівня зарплат працівників транспортної сфери та збереження кількості обслуговуючого персоналу, особливо в умовах війни.

Ігор Маковцев наголосив, що це вимушений крок, який дозволить підтримувати міський транспорт у належному технічному стані. До кінця опалювального сезону перегляд тарифів не планується, а подальші зміни залежатимуть від економічної ситуації в країні.