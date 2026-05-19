Проїзд по 30 грн у Києві: петиція проти нових тарифів за лічені години набрала голоси

Рішення про здорожчання транспорту в Києві викликало шквал обурення. Містяни менш ніж за добу зібрали понад 6 тисяч підписів під петицією про скасування нових тарифів. Тепер Київрада має розглянути це звернення.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА.
Приводом для капітального обурення містян став офіційно оприлюднений 18 травня намір встановити нову тарифну модель у комунальному транспорті Києва. Запустити її планують вже з 15 липня 2026 року, одразу після завершення всіх регуляторних процедур.
Проєкт передбачає кардинальне переформатування оплати: вартість разового квитка підскочить до 30 грн, а ціна за поїздку за транспортною карткою коливатиметься в межах 25-30 грн.
Окрім цього, впроваджується 90-хвилинний пересадковий квиток за 60 грн, а безлімітний проїзний на місяць коштуватиме рекордні 4 875 грн.
Автор петиції Олексій Ксєніч наголошує, що йдеться не про косметичне коригування, а про різке підвищення вартості базової міської послуги в умовах воєнного стану, коли доходи людей є вкрай нестабільними.
Громада висунула чіткий перелік вимог до депутатів міської ради:
Тепер, коли петиція набрала 102% від необхідної норми голосів, слово залишається за мером столиці та профільними комісіями Київради.
Зараз у муніципальному транспорті Києва діють фіксовані тарифи на пасажирські перевезення. Для звичайного режиму руху встановлено таку вартість:
Також для пасажирів доступна лінійка проїзних квитків, де фінальна ціна залежить від обсягу придбаних поїздок.
Містяни можуть обрати абонементи на повний календарний місяць або на два тижні, а також оптимізувати витрати, придбавши проїзний на один обраний вид транспорту або комбінований варіант.
